Nieuw seizoen 'Mocro Maffia' twee weken eerder te zien bij Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2020

Het tweede seizoen van 'Mocro Maffia' is vanaf aanstaande vrijdag 20 maart al te zien bij Videoland. Vanaf vrijdag verschijnt er dagelijks een aflevering van het nieuwe seizoen, dat uit zeven afleveringen bestaat.

De oorspronkelijke releasedatum van het tweede seizoen was 2 april.

De vraag naar het eerder releasen van het tweede seizoen van de Videoland Original was groot: 'Nu veel mensen thuiszitten kregen Videoland en de cast van heel veel mensen de vraag of we het nieuwe seizoen eerder konden releasen. Om onze fans in deze gekke tijd tegemoet te komen hebben we er met zijn allen alles aan gedaan om dit mogelijk te maken. Ben heel blij dat dat gelukt is en iedereen vanaf aanstaande vrijdag dagelijks een aflevering kan zien!', aldus Creatief Producent Achmed Akkabi.

Tweede seizoen 'Mocro Maffia'

Seizoen twee van de fictieve serie 'Mocro Maffia' gaat verder waar seizoen één is gestopt. Na gevlucht te zijn uit de gevangenis is iedereen bezig met de vraag: 'Waar is Romano?' De geruchten gaan dat hij ondergedoken zit in het buitenland, maar journalist Rein is ervan overtuigd dat hij gewoon in Nederland zit. Muis wil keiharde wraak op de moord van zijn broer Elias en de verkrachting van zijn zus Nadira, maar van zijn neef Adil moet hij zich schuilhouden.

Waar seizoen één van 'Mocro Maffia' zich in Nederland en België afspeelde, laat het tweede seizoen meer van de internationale omvang van de cocaïne-industrie zien.

Het tweede seizoen van 'Mocro Maffia' is geschreven door Achmed Akkabi, Ashar Medina en Oscar van Woensel. Regie van de Videoland Original ligt in handen van Mustafa Duygulu en Victor Ponten. Het nieuwe seizoen is geproduceerd door Fiction Valley en bestaat uit zeven afleveringen.