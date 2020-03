Nieuw seizoen 'Kinderen voor Kinderen Pakt Uit' op Zapp

Foto: BNNVARA - © Wiebke Wilting 2020

Op zaterdag 7 maart start een nieuwe reeks van 'Kinderen voor Kinderen Pakt Uit'. In elke aflevering gaan twee kinderen uit het koor op bezoek bij een bekende Nederlander.

De BN'ers vertellen de kinderen over hun leven en de kinderen nemen hen ook mee in de wereld van het koor. Zij stomen de BN'er in rap tempo klaar voor een eenmalig gastoptreden met het lied van het laatste album 'Reis mee!' dat centraal staat in de betreffende aflevering. De presentatie is in handen van Anne Appelo.

In de eerste aflevering zijn de kinderen op bezoek bij Edson da Graça in de Comedyclub, om te zien hoe het leven van een stand up comedian eruit ziet. Daarna laat Edson zien of hij ook kan zingen en dansen op de hit 'Powercheck'. Het vrolijke lied 'Oeps' staat centraal in aflevering 2, met presentatrice Sosha Duyker. Ook gaan de koorkinderen op bezoek bij zangeres Emma Heesters, waarmee ze gaan dansen op de populaire 'Pasapas'. Verder zingt en danst televisiepresentator Bart Meijer mee met 'Wereldreis', actrice May Hollerman met 'Stiekem snoepen', de eerste professionele E-sporter Koen Weijland met 'Super Voetbalfan', rapper Defano Holwijn met 'Reis mee!' en vlogger Quinty Misiedjan, beter bekend als Quinsding, met 'Eigen tempo'.

Kinderen voor Kinderen 40 jaar!

Vanaf de lancering van het nieuwe album 'Reis mee!' viert Kinderen voor Kinderen het 40-jarig jubileum van het koor, dat in 1980 werd opgericht door programmamaakster Flory Anstadt. Al in het eerste jaar verschenen grote hits als 'Onbewoond eiland' en 'Waanzinnig gedroomd'. Ook de huidige hits scoren goed bij het publiek en met mooie samenwerkingen en bijdrages van muziekproducent Tjeerd P. Oosterhuis en hedendaagse schrijvers als Diggy Dex, Jochem Myjer, Miss Montreal, Giorgio Tuinfort en Wudstik is de muziek van Kinderen voor Kinderen nog altijd erg populair.

'Kinderen voor Kinderen Pakt Uit',elke zaterdagochtend vanaf 7 maart om 09.20 uur bij BNNVARA op Zapp.