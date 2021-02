Nieuw seizoen 'De Vooravond' start op 15 februari

Foto: BNNVARA - © Natalia van der Zalm 2021

Fidan Ekiz en Renze Klamer keren vanaf 15 februari terug met de talkshow 'De Vooravond', iedere werkdag rond 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 1.

Renze Klamer: 'We kijken ontzettend uit naar het nieuwe seizoen van 'De Vooravond'. We hebben het echt gemist, met alles wat er in de actualiteit speelt. Al hebben we niet stil gezeten! Fidan en ik maakten samen een podcast, waarin we de tijd namen voor langere gesprekken met een aantal van onze vaste gasten. De redactie heeft heel hard gewerkt aan ons online-platform, waarop nieuwe rubrieken zijn gelanceerd zoals Emma's Kamervragen. Emma Wortelboer en Haagse politici bleek een goede combinatie, dus dat gaan we zeker terugzien in ons komende seizoen.'

Fidan Ekiz: 'Deze tijd vraagt van iedereen enorme aanpassingen en zet veel op scherp. Daarnaast komen er voor Nederland belangrijke verkiezingen aan. Ik heb veel zin en behoefte om daarover in gesprek te gaan. Ik kijk ook uit naar alle mooie dingen die ons straks weer te wachten staan, dat we ons met elkaar alvast kunnen verheugen op muziek, film en literatuur. Zo krijgen we elke maand de familie Chabot (vader Bart en zoons Splinter, Maurits en Sebastiaan) op bezoek, om ons enthousiast te maken over boeken uit hun eigen boekenkast.'

'De Vooravond', vanaf 15 februari elke werkdag rond 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 1.