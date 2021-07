Nieuw seizoen 'Beste Zangers' vanuit Limburg

Geen Ibiza voor 'Beste Zangers' dit seizoen. Het populaire muziekprogramma verruilt het Spaanse eiland voor een landgoed in Limburg. Dat heeft Jan Smit bekend gemaakt op Instagram. En er is meer...

Wie zijn de deelnemers aan het nieuwe seizoen van 'Beste Zangers'? Fans speculeren erop los nadat Jan Smit, die terugkeert als presentator, woensdag een bericht postte op Instagram. Hij meldde daarin dat het AVROTROS-progamma dit seizoen niet naar Ibiza trekt, maar in eigen land blijft. 'Beste Zangers' kampeert dit seizoen op een Limburgs landgoed.

Maar het meest zijn de fans van het programma sinds de post begaan met wie zal deelnemen aan het nieuwe seizoen. Want op de achtergrond van Jan's bericht waren een aantal onherkenbaar gemaakte personen te zien. Een hint naar de deelnemers? Fans gaan los. Want wie zijn het? Roel van Velzen? Romy Monteiro? Rob Dekay? De deelnemers worden pas later bekend gemaakt. Dus de kijkers kunnen nog even lustig verder gissen.

'Beste Zangers' is vanaf 2 september weer te zien op NPO 1.

Bron: ad.nl