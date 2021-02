Nieuw programma 'Tafel voor Twee' brengt mensen samen

Foto: © KRO-NCRV 2021

In het nieuwe KRO-NCRV programma 'Tafel voor Twee' gaan twee mensen met elkaar uit eten, maar slechts n van hen weet waarom en met wie, voor de ander is het diner een grote verrassing.

Terwijl de initiatiefnemer met de taxi onderweg is, wacht de ander in het restaurant. Wie komt er straks door de deur? Hebben ze elkaar die ochtend nog gezien of is het iemand uit een ver verleden? Hoe is het om elkaar weer te ontmoeten?

Terwijl de gangen worden opgediend, onthult de initiatiefnemer zijn of haar speciale boodschap. En dat kan vanalles zijn: een spijtbetuiging, liefdesverklaring of misschien wel een lang bewaard geheim. Tijdens de laatste gang zien we hoe de boodschap wordt ontvangen. In 'Tafel voor Twee' krijgen mensen de kans hun hart te luchten, want het leven is te kort om dingen onuitgesproken te laten.

'Tafel voor Twee' sluit naadloos aan op de missie van KRO-NCRV. Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV: 'Het wordt in deze moeilijke tijd vaak gezegd: kijk om naar elkaar, zorg voor elkaar, wees lief. 'Tafel voor Twee' kan voor mensen net dat zetje zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Iemand te bedanken, te vergeven of om iets liefs te zeggen.'

'Tafel voor Twee', vanaf woensdag 7 april om 21.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.