Nieuw programma 'Stralend Kerstfeest' bij de EO

Foto: © Evangelische Omroep 2020

In een onrustig jaar brengt de EO, samen met het Leger des Heils, een nieuw hartverwarmend kerstprogramma vol licht. Presentator Bert van Leeuwen bemoedigt in het programma mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Jim Bakkum, Ruth Jacott en Marlijn Weerdenburg zingen onder leiding van Eric van Tijn kerstliederen. De rode draad van de avond is het kerstverhaal van Maria, op een heel persoonlijke manier verteld door Dolores Leeuwin.

Dolores neemt de kijker als verteller mee in het al oude en bekende verhaal van Maria. Ze laat de kijker zó dichtbij komen dat je bijna zelf kan voelen hoe het geweest moet zijn in die tijd. Tijdens de vertelling verschijnen er maar liefst driehonderd lichtgevende drones aan de hemel, die het verhaal ondersteunen met immense figuren. Harpiste Lavinia Meijer en de brassband van Het Leger des Heils begeleiden het geheel.

Nostalgische kerstnummers mogen op deze kerstavond niet ontbreken. Jim Bakkum, Ruth Jacott en Marlijn Weerdenburg zingen bekende kerstliederen zoals Silent Night, Hallelujah en Driving Home For Christmas. Deze worden afgewisseld met bijzondere nummers die passen bij de persoonlijke verhalen die in het programma te zien zijn. Dit allemaal onder de muzikale leiding van componist Eric van Tijn.

Bert van Leeuwen bemoedigt

Presentator Bert van Leeuwen gaat in het kerstprogramma op zoek naar persoonlijke verhalen van mensen die na veel tegenslag wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld de twee zussen Stephanie en Annelies. Zij zijn kinderen van ouders met zware alcoholproblemen. Beide werden uit huis geplaatst. Annelies heeft een mentale beperking en werd opgenomen in een instantie. Stephanie verbleef in verschillende pleeggezinnen, maar kwam uiteindelijk op straat terecht. Gelukkig heeft Stephanie nu sinds drie jaar een eigen huis. Maar de droom die ze samen met Annelies, al sinds haar kinderjaren heeft, is nog niet uitgekomen. Samen chique dineren en overnachten in een hotel. Bert brengt de zussen bij elkaar en maakt dit speciale moment mogelijk.

Bert van Leeuwen: 'Het is heel bijzonder om mensen die een hoop tegenslagen hebben gehad te bemoedigen. Wat dit voor hen betekent en hoe ze erop reageren, is onbetaalbaar.'

Samenwerking EO en Leger des Heils

Met 'Stralend Kerstfeest' willen de EO en het Leger des Heils steun en liefde brengen aan diegene die het moeilijk hebben en op deze manier iets laten zien van de liefde van Jezus.