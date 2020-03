Nieuw! 'Pasen - het verhaal gaat door' op Eerste Paasdag

Foto: © KRO-NCRV/EO 2020

Straks is 'The Passion' 2020 weer voorbij. Iedereen gaat naar huis, het podium wordt afgebroken en het licht gaat uit. De nacht valt over de stad. Was dit het dan?

Zeker niet! Samen wachten we tot het morgen wordt. Het verhaal gaat door. EO, KRO-NCRV en Protestantse Kerk geven het paasverhaal een vervolg met een nieuw programma op Eerste Paasdag, te zien op NPO 2.

In deze uitzending horen we persoonlijke verhalen over hoop en opstanding en zingt het Passion-koor popnummers en christelijke liederen. In de dagen voor Pasen worden mensen uitgenodigd om samen bij het kruis van 'The Passion' stil te worden.

Waar een deur dichtgaat, gaat er altijd een nieuwe open. Zo blijkt. Want wanneer 'The Passion' 2020 afgelopen is, opent de Roermondse Minderbroederkerk twee dagen en drie nachten haar deuren voor misschien wel de grootste Paaswake van ons land. En iedereen is welkom.

Wat gaan we doen?

Na 'The Passion' brengen we het grote witte kruis naar de Minderbroederkerk te Roermond. Daar gaan we vervolgens twee dagen en drie nachten waken bij het kruis tot - en wachten op - de ‘morgen’: Pasen. 60 uur non-stop. Van donderdagavond tot Paasmorgen.

Kom langs in Roermond

Ook jij bent van harte uitgenodigd om dat op jouw manier te komen doen. Onopvallend, even stilstaan, een kaarsje branden, luisteren. Of juist door te zingen, iets te zeggen of te verbeelden. Misschien wil je iets meenemen: een bloem, een foto, een brief, je hoop of je verdriet.

Kortom: kom zoals je bent en wanneer je wilt, ergens tussen donderdagnacht en zondagmorgen naar Roermond. Wil je iets doen, zeggen of zingen? Meld je dan hier aan voor 'Kom samen bij het kruis'.

Heb je niet de mogelijkheid om naar Roermond te komen? Ook online is er een plek waar het verhaal van Pasen doorgaat. Als vervolg op de ‘virtuele processie’ kunnen bezoekers op thepassion.nl bij een virtueel kruis hun verhaal achterlaten en een moment van bezinning beleven.

'Vereerd als gastkerk'

De Protestantse Gemeente Roermond voelt zich vereerd gastkerk te zijn van ‘Kom samen bij het kruis’ en ‘Pasen - het verhaal gaat door’. 'We willen laten zien wie we zijn: een toegankelijke kerk midden in de samenleving', vertelt ds. Judith van den Berg-Meelis. 'Het is altijd mogelijk om te bidden, een gesprek te voeren, of in de Bijbel te lezen in onze kerk. Mensen waaien makkelijk binnen. Dat zal rond 'The Passion' helemaal het geval zijn.'