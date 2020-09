Nieuw op NPO 2: 'Jacobine op 2'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Vanaf een prachtige locatie en zonder de gebruikelijke tafel, start Jacobine op 19 september een nieuwe serie: 'Jacobine op 2'.

Drie gasten, drie perspectieven, één thema. Jacobine Geel zoekt verdieping, verrassing en inspiratie als het gaat om de levensvragen van deze tijd. De uitzendingen komen vanuit de stijlvolle Oranjerie in Doorn.

Eerste aflevering: Wandelen als medicijn in crisistijd

De eerste aflevering gaat over wandelen in coronatijd met onder andere Twan Huys en actrice Nhung Dam. Tijdens de lockdown ontdekten massa’s mensen hoe prettig het is om te wandelen. Ook Jacobine zelf is veel meer gaan wandelen. Ze vraagt haar gasten waarom wandelen niet alleen goed is voor het lichaam, maar ook voor onze ziel. Verandert wandelen de kijk op wie we zijn?

'Jacobine op 2' is een breed levensbeschouwelijk programma van de KRO-NCRV, waarin ook iets te beleven valt. Jacobine zal regelmatig gasten ontvangen in de Oranjerie die inspireren door de schoonheid van taal, verbeelding of muziek. 'Soms zegt muziek meer dan woorden, of is een beeld de start van een verkenning', verduidelijkt Jacobine.

Het vernieuwde tv-programma 'Jacobine op 2' is te zien vanaf zaterdag 19 september om 17.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.