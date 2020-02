Nieuw MAX-programma 'Het Museum van Nederland' bekendgemaakt

Zojuist maakten Dione de Graaff en Diederik Ebbinge in 'Tijd voor MAX' bekend dat zij de presentatie van het gloednieuwe MAX-programma 'Het Museum van Nederland' op zich gaan nemen.

Het presentatieduo probeert in het programma Nederland samen te vatten in één tentoonstelling, en is daarvoor op zoek naar objecten.

Als we Nederland zouden moeten vatten in één tentoonstelling, wat moet daar dan te zien zijn? Dat zoeken Dione de Graaff en Diederik Ebbinge uit in het nieuwe MAX-programma 'Het Museum van Nederland'. In vijf afleveringen wordt een collectie samengesteld van objecten die stuk voor stuk iets vertellen over Nederland en de inwoners.

Iedereen mag een voorwerp aandragen en het hoeft niet van grote financiële waarde te zijn. Het mag iets zijn waarvan iedereen weet dat het typisch Nederlands is, of iets wat juist onterecht in de vergetelheid is geraakt. Een voorwerp waar we trots op zijn, dat ons typeert of waar we ons wellicht een beetje voor schamen. Uiteindelijk willen we een zo compleet mogelijke tentoonstelling neerzetten, waar iedereen iets in herkent.

In het programma horen we niet alleen de bijzondere verhalen van mensen die iets komen inbrengen, maar zien we ook hoe experts wikken en wegen over wat de uiteindelijke tentoonstelling wel of juist niet moet halen. Na de laatste uitzending is de tentoonstelling te bezoeken.

Objecten kunnen worden aangemeld via MAX Vandaag.

'Het Museum van Nederland', vanaf zondag 10 mei op NPO 1.