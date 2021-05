Nieuw in mei bij de RTL zenders

Miljoenen kijkers zagen vorig jaar Jan & Lola de finale van 'LEGO MASTERS' winnen. Wie worden hun opvolgers en mogen die felbegeerde 'LEGO MASTERS' trofee in ontvangst nemen en krijgen de titel 'LEGO Masters 2021'?

Wie winnen 25.000 euro en een reis naar LEGOLAND Billund Resort in Denemarken? Dat zie je allemaal in de bloedstollende finale van 'LEGO MASTERS'!

De finale van 'LEGO MASTERS' is op zaterdag 8 mei om 20.00 uur te zien op RTL 4.

Finale 'De Verraders'

In dit avontuurlijk spelprogramma strijden achttien BN'ers in een Limburgs kasteel om 50 kilo zilver. Drie van hen zijn in het geniep Verraders en weigeren die pot te delen. De rest van de kandidaten zijn de Getrouwen en zij doen er alles aan om de Verraders in hun midden te identificeren voor het te laat is. Want de Verraders zetten overdag iedereen tegen elkaar op en 'vermoorden' iedere nacht een medekandidaat... Op zaterdag 1 mei is de bloedstollende ontknoping van dit nieuwe format.

De finale van 'De Verraders' is op zaterdag 1 mei om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'LEGO MASTERS' Kids Special

Na het succes van 'LEGO MASTERS' en de bijzondere kerst-aflevering, is de eenmalige 'LEGO MASTERS Kids special' bij RTL 4 te zien. De sterren van deze speciale aflevering zijn kinderen tussen de 7 en 12 jaar die tegen elkaar strijden om die felbegeerde titel 'LEGO MASTER Kids 2021'. Presentator Ruben Nicolai zal deze speciale kids variant presenteren en natuurlijk is BRICKMASTER Jonathan Bennink ook van de partij om de bijzondere creaties van deze briljante jonge bouwers te beoordelen.

De 'LEGO MASTERS Kids Special' is op zaterdag 15 mei om 20.00 uur te zijn bij RTL 4.

'Beat The Champions Special'

In dit spelprogramma nemen quizliefhebbers het solo op tegen een team van vijf superquizzers die stuk voor stuk beschikken over een enorme algemene kennis. In deze special strijden bekende Nederlanders om een mooi bedrag voor een goed doel.

De 'Beat The Champions Special' is op zaterdag 29 mei en 5 juni om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'All You Need Is Love Moederdagspecial'

Hét liefdesprogramma waarin presentator Robert ten Brink speciaal op deze moederdag op bezoek gaat bij gezinnen en kinderen die hun moeder graag eens in het zonnetje willen zetten.

De 'All You Need Is Love Moederdagspecial' is op zaterdag 8 mei om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Iedereen Had het Erover'

Art Rooijakkers gaat in een nieuw seizoen weer in gesprek met de mensen achter een aantal van de meest spraakmakende nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Hij bezoekt de hoofdpersonen, blikt met hen terug en peilt de stemming nu. Het ophalen van de herinnering en het herbeleven van de gebeurtenis verbaast opnieuw. En dat wordt beslist niet minder als Art nieuwe feiten, heftige gevolgen of absurde wendingen van het lot te horen krijgt tijdens zijn gesprekken met de mensen die plots (wereld)nieuws waren.

'Iedereen Had het Erover' is vanaf 19 mei elke woensdag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Make Up Your Mind'

In dit nieuwe amusementsprogramma gaan acht BN'ers waarvan je het niet verwacht de uitdaging aan om zich te laten transformeren tot de meest extravagante en prachtige dragqueens. Ze worden compleet omgetoverd door de beste make-up artiesten en begeleid door eendrag-coach, waardoor ze totaal onherkenbaar de catwalk betreden. De centrale vraag in dit programma is dan ook: Wie gaat er schuil achter de make-up? Aan twee teams de taak om de identiteit van de BN'ers te raden in... 'Make Up Your Mind'!

'Make Up Your Mind' is op 15 mei om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Duncan Laurence: Dream Big'

De documentaire 'Duncan Laurence: Music First' gaat mee in het leven van Songfestivalwinnaar Duncan Laurence. Een intieme, exclusieve kijk in de wereld van een jongen wiens leven op z’n kop komt te staan. De film volgt Duncan op tournee, tijdens opnames, en thuis. Na het winnen van het Songfestival komt hij terecht in een gigantische stroomversnelling. Tot corona daar net zo plotseling weer einde aan maakt. Hoe houdt hij zich staande en hoe laat hij zich nog één keer zien op het Songfestival in 2021?

'Duncan Laurence: Dream Big 'is op 15 mei om 23.00 uur te zien bij RTL 4.

'112 Vandaag'

Een nieuw live programma bij RTL 5, iedere werkdag praten we onze kijkers bij wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd. Welke 112 meldingen waren voor politie, brandweer, ambulance of reddingsdiensten reden om uit te rukken en wat gebeurde er? We schakelen tijdens de uitzending naar verslaggevers in het land die het 112-nieuws van de dag hebben gevolgd. We belichten de achtergronden en vragen de kijker om hulp bij het oplossen van misdrijven.

'112 Vandaag' is vanaf 10 mei elke werkdag om 21.30 uur te zien bij RTL 5.

'De Alarmcentrale: Pech Onderweg'

Realityserie waarin Jochem van Gelder Nederlandse hulpverleners volgt die automobilisten helpen die met pech langs de weg zijn beland. Per jaar worden er meer dan een miljoen mensen met autopech geholpen door deze professionals. Jochem laat zien wie deze mensen zijn. En hoe ze hun vakmanschap en vindingrijkheid gebruiken om mensen te helpen die zo snel mogelijk weer de weg op willen.

'De Alarmcentrale: Pech Onderweg' is vanaf 10 mei elke maandag om 22.00 uur te zien bij RTL 5.

RTL 7 Oorlogsfilms

Begin mei trekken de mannen van RTL 7 ten strijden tijdens de RTL 7 oorlogsweken. 14 dagen gegarandeerd de beste de beste oorlogsfilms met onder meer 'Saving Private Ryan', 'Valkyrie', 'A Bridge Too Far', 'Platoon', 'We Were Soldiers', 'Tears Of The Sun' en 'Fury'.

Daarnaast de tv-premières van 'Hacksaw Ridge' het onwaarschijnlijk waargebeurde verhaal van een legerdokter, de zoektocht naar een unieke schat door een groep NavySeals in 'Renegades' en 'Sniper: Ultimate Kill'.

De RTL 7 Oorlogsfilms zijn vanaf 30 april t/m 16 mei elke werkdag om 20.30 en 22.30 uur en ieder weekend om 20.00 en 22.00 uur te zien bij RTL 7.

RTL 8 Premièrefilms

Ook in mei kan de tv op de woensdagavonden weer standaard op RTL 8 voor de woensdagavond première-avond. De eerste woensdag in mei is gereserveerd voor het waargebeurde oorlogsverhaal 'The Zookeeper's Wife'. Een week later een unieke ontmoeting in 'The Sun Is Also A Star' gevolgd door het aangrijpende verhaal van een hoogbegaafd meisje in 'Gifted'. De maand wordt afgesloten met het prachtige en meeslepende verhaal van een moeder op zoek naar genezing voor haar dochter in 'Miracles From Heaven'.

De RTL 8 Premièrefilms zijn vanaf 5 mei elke woensdag om 20.30 uur te zie bij RTL 8.

'Darts: Premier League'

De beste 10 darters ter wereld zijn klaar voor de Premier League Darts 2021, het grootste darts spektakel van het jaar. De concurrentie is dit jaar nog groter dan ooit tevoren. De kanonnen Michael van Gerwen en de nieuwe nummer 1 van de wereld Gerwyn Price zinspelen op wraak en zullen er alles aan doen om regerend kampioen Glen Durrant van de troon te stoten.

'Darts: Premier League' is vanaf 5 t/m 7 mei, 17 t/m 20 mei en 27 mei op wisselende dagen om 20.00 uur te zien bij RTL 7.

'UEFA Europa League'

Europese topclubs nemen het tegen elkaar op in de UEFA Europa League. Het is het sterkste clubtoernooi van Europa na de Champions League en is een garantie op memorabele wedstrijden. Deze maand de halve finale en de finale te zien op RTL 7.

UEFA Europa League is op donderdag 6 mei en woensdag 26 mei om 20.00 uur te zien bij RTL 7.