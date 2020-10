Nieuw bij MAX: 'Concert Om Niet Te Vergeten'

Aandacht vragen voor de ziekte van Alzheimer, dat is het doel van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, het Koninklijk Concertgebouworkest, Het Concertgebouw, Meer dan Muziek en het VU-Orkest met een bijzonder concert rond Wereld Alzheimer Dag.

Een compilatie van dit 'Concert Om Niet Te Vergeten' zendt MAX op zondag 18 oktober om 11.05 uur uit op NPO 1.

Tijdens het speciale concert spelen leden van het Concertgebouworkest werken van bekende componisten. Verder zijn er interviews met experts en onderzoekers. Ook hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder is van de partij. Hij vertelt over Meer dan Muziek.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland hebben nu al 270.000 mensen dementie en naar verwachting zal dit in 2040 zijn opgelopen tot een half miljoen. Het is daarom van groot belang dat het ontstaan van de ziekte van Alzheimer begrepen wordt en er een gerichte therapie ontwikkeld wordt. Kennis over de oorzaak en de verschillende risicofactoren opent het perspectief dat de ziekte in de toekomst genezen en mogelijk zelfs voorkomen kan worden.

'Concert Om Niet Te Vergeten', zondag 18 oktober om 11.05 uur bij Omroep MAX op NPO 1.