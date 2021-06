Nieuw aanhoudingsrecord 'Opsporing Verzocht'

De afdeling Opsporingscommunicatie van de politie heeft vandaag bekendgemaakt dat van de 372 zaken die in 2020 in het programma 'Opsporing Verzocht' op televisie en online werden besproken, er bij 181 zaken arrestaties volgden.

Daarmee ligt het opsporingspercentage op 48,7%. Dat is een record.

Die 48,7% betekent simpel gezegd dat rechercheurs na uitzending bij bijna de helft van de behandelde zaken verdachten kunnen aanhouden. Bij 136 van die misdrijven speelde hulp van kijkers en social media volgers aanwijsbaar een zeer belangrijke rol. Dat is met name bijzonder, omdat in 'Opsporing Verzocht' vooral ernstige misdrijven en complexe onderzoeken aan bod komen.

Record

Het nieuwe percentage is de hoogste score qua effectiviteit in de ruim 38-jarige historie van het programma. Het laatste record dateert van 2014, toen het publiek mede verantwoordelijk was voor in totaal 45,22% aanhoudingen. Een mogelijke verklaring schuilt in de verhoogde tv-kijkcijfers en mediaconsumptie het afgelopen coronajaar.

Hoe meer kijkers, hoe beter

Franki Klarenbeek (teamleider van de afdeling Opsporingscommunicatie): 'Hoe meer kijkers, hoe meer kans er is dat een verdachte wordt herkend en dat belangrijke informatie met ons wordt gedeeld. De bestrijding van High Impact Crime en Veel Voorkomende Criminaliteit hebben echt baat bij veel kijkers. Dat zie je ook terug in onder meer het hoge opsporingspercentage. Burgers willen graag helpen; ze staan bij wijze van spreken te roffelen op onze deur.'

Trots

Eindredacteur Anniko van Santen: ''Opsporing Verzocht' is allang niet meer alleen maar televisie, we bereiken inmiddels zoveel mensen ook online. Maar wat blijft is de basis: meedenken helpt. Samen weten we meer dan 60.000 politiemensen en samen kunnen we echt iets doen aan criminaliteit. Dat het publiek nog steeds na al die jaren blijft tippen en direct mee helpt bij het oplossen van misdrijven, is iets om als Nederland heel trots op te zijn!'