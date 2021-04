Nienke Plas, Donnie, Koen Kardashian en andere BN'ers gaan 'Diep'

Foto: © EO 2021

In het nieuwe EO-programma 'Diep' laten zes bekende Nederlanders zich allemaal één nacht opsluiten door presentator Joram Kaat. Ze gaan de nacht in zonder telefoon, maar met een levensvraag die voor hem of haar belangrijk is.

De gasten worden in die nacht bezocht door drie 'wijzen': Een psycholoog, een predikant en een ervaringsdeskundige. Zij gaan met de gast in gesprek en helpen bij de zoektocht naar een antwoord op de levensvraag.

Influencer Nienke Plas, verslaggever Dennis Schouten, actrice Joy Wielkens, influencer Koen Kardashian, ex-profvoetbalster Anouk Hoogendijk en rapper Donnie gaan 'Diep' in deze nieuwe EO-serie. Overdag neemt het vluchtige en hectische leven hen over, deze nacht gaan ze de diepte in en proberen ze antwoorden te vinden op een prangende vraag. Zo gaat Nienke de nacht in met de vraag: 'Hoe vind ik meer rust?' Koen Kardashian wil weten: 'Waarom heb ik angst voor de toekomst?' Donnie vraagt zich af: 'Hoe ben ik een goede vader?' en Anouk is op zoek naar het antwoord op de vraag: 'Hoe geniet ik meer van het leven?' Joram Kaat

Voor Joram Kaat is 'Diep' het eerste programma dat hij op NPO 3 presenteert: 'De snijdende stilte van de nacht en de diepgaande gesprekken met de drie wijzen helpen de BN'ers om, soms voor het eerst, écht aan de slag te gaan met hun eigen levensvraag. Wat ik ontzettend gaaf vind, is dat hun gesprekken mij – en straks hopelijk ook de kijkers – aanzetten tot nadenken over eigen levensvragen.' Wijzen

Elke nacht zijn er drie wijzen die ieder vanuit hun eigen expertise de gast te hulp schieten. Zo komen er psychologen, ervaringsdeskundigen en predikanten langs. Psycholoog Steven Pont,

Mindfullness expert Wouter de Jong, verslavingsexpert Jimmy Geduld en andere wijzen helpen de gasten met hun zoektocht naar een antwoord op de levensvraag die in de nacht centraal staat. Doordat ze elk met hun eigen invalshoek richting geven aan de vraag, ontstaat er bij de gast ruimte om zelf tot inzichten te komen. Bij het krieken van de ochtend rest presentator Joram dan ook maar één vraag: 'Heb je antwoord gevonden op je levensvraag?' Online

Via de website eo.nl/diep is er rond de uitzendingen veel content te vinden om zelf ook met levensvragen bezig te gaan. Met tips van de wijzen en ander materiaal voor échte gesprekken en diepgang. 'Diep' is een samenwerking van de EO en de Protestantse Kerk in Nederland. 'Diep', vanaf woensdag 21 april om 22.15 uur bij de EO op NPO 3.