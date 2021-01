Nicolette Kluijver presenteert nieuw huizenmake-overprogramma 'De Perfecte Verbouwing'

Foto: © RTL Nederland

In de huidige overspannen huizenmarkt overwegen veel huiseigenaren een verbouwing. Een groot struikelblok daarbij is om door platte bouwtekeningen heen te kijken en nog niet bestaande ruimtes te visualiseren.

Maar wat nou als die bouwtekening door middel van virtual reality tot leven komt? In het nieuwe RTL 4 programma 'De Perfecte Verbouwing' krijgen deelnemers ontwerpen van hun gewenste verbouwing te zien in virtual reality. Dankzij VR worden ze geholpen om door hun huis heen te kijken naar wat er allemaal mogelijk is. Niet één maar twee architecten nemen het tegen elkaar op en maken elk een ontwerp voor hen. Wiens ontwerpt wint? En, nog belangrijker, hoe mooi en 'perfect' wordt de verbouwing?

In 'De Perfecte Verbouwing' worden huizen door middel van virtual reality omgetoverd tot ware paleisjes. De kijker krijgt maar liefst drie keer een oogstrelend eindplaatje te zien: twee keer in de ontwerpfase in virtual reality en één keer het daadwerkelijk uitgevoerde ontwerp. Wekelijks gaan per toerbeurt twee van de in totaal drie architecten de uitdaging met elkaar aan. Zij maken elk een ontwerp waaruit de deelnemers hun favoriet kiezen. Dankzij virtual reality zien de deelnemers voordat er nog maar een steen is verplaatst al welke mogelijkheden hun huis biedt en hoe het eindresultaat eruit kan zien. Nicolette onthult aan de architecten wiens ontwerp is gekozen en volgt de verbouwing op de voet. Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Aan het eind van de aflevering wordt het eindresultaat onthuld en zien de kijker én de winnende architect hoe het huis in het echt is geworden.

Nicolette Kluijver: ''De Perfecte Verbouwing' is een nieuw genre in mijn palet bij RTL. Het is geweldig om dit programma te presenteren, omdat het echt een feelgood-programma is. Ik hoop dat iedereen net zo gaat genieten als ik heb gedaan tijdens de opnames. Dankzij de waanzinnige, bijna magische, VR-technologie worden de mooiste verbouwingen gerealiseerd.'

Architecten

In 'De Perfecte Verbouwing' gaan de volgende architecten per toerbeurt de uitdaging aan:

Britta van Egmond: Britta’s doel is om de wereld met architectuur een beetje beter te maken. Haar ontwerpen beginnen altijd bij een persoonlijk verhaal waarin de mens centraal staat. Persoonlijke woondromen en maatschappelijk relevante projecten zijn daarom haar specialiteit.

Maxim Winkelaar: Maxim is een prijswinnende architect uit Amsterdam. Hij rekent renovatieprojecten tot zijn specialiteit, van woonhuizen en monumenten tot de transformatie van kantoren tot bijvoorbeeld hotels en woningen.

Jeroen de Nijs: Jeroen komt uit een bouwfamilie waarin generaties lang het bouwbedrijf werd overgedragen van vader op zoon. Hij beschrijft zijn stijl als 'stoer en tijdloos met rauwe ambacht.' Hij werkt het liefst met pure materialen, verrassende zichtlijnen en ruimtelijkheid.

'De Perfecte Verbouwing' wordt geproduceerd door Simpel Media en is vanaf woensdag 6 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.