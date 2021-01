Nick, Simon en Kees strijden vanaf donderdag met én om de knikkers

Nick, Simon en Kees strijden vanaf donderdag met n om de knikkers

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2021

De eerste deelnemende BN'ers van de gloednieuwe primetime familieshow 'Marble Mania' zijn bekend: de Volendamse vrienden Nick & Simon en Kees Tol gaan op 21 januari een spannende knikkerstrijd met elkaar aan.

Hoe handig is dit trio met knikkers, tijdens de behendigheidspellen? En wie van de drie heeft het meeste geluk tijdens de indrukwekkende knikkerraces? Eén ding is zeker: ze zijn zeer fanatiek en vastbesloten om elkaar te verslaan!

In 'Marble Mania' draait het dus letterlijk om de knikkers. De drie BN’ers in elke aflevering hebben een band met elkaar: zijn vrienden, collega’s of juist concurrenten. Elke BN’er speelt voor een zelfgekozen goed doel, gesteund door de Vriendenloterij.

De bekende knikkeraars spelen allemaal met een eigen kleur knikker. Ze spelen in elke ronde eerst een behendigheidsspel. Mini-bowlen bijvoorbeeld, of penaltyschieten. Hoe behendiger je bent, hoe meer kans je hebt in de volgende race: de geluksrace. Tijdens die zenuwslopende knikkerrace op steeds een nieuwe, indrukwekkend gebouwde baan, wisselen geluk en pech elkaar constant af. De BN’er die het beste presteert op de geluksbanen, verdient de meeste punten en start met de meeste knikkers in de grote finale. Op deze gigantische finalebaan rollen maar liefst 6000 knikkers! Winston staat de knikkeraars bij en de races worden op onnavolgbare wijze van enthousiast commentaar voorzien door niemand minder dan Jack van Gelder. Daarnaast knutselt influencer Gio Latooy met een aantal kids de coolste knikkerbanen in elkaar, ter inspiratie voor de kijker. 'Marble Mania' brengt het nostalgische knikkeren weer helemaal terug!

De overige deelnemende BN’ers worden later bekendgemaakt.

'Marble Mania', vanaf donderdag 21 januari om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.