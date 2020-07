Nick & Simon, Roel van Velzen, Gordon en Edsilia Rombley op muzikale roadtrip in 'Hit the Road'

Mooie liedjes en bijzondere persoonlijke verhalen - in de auto. Dát is het nieuwe programma 'Hit the Road'. In deze nieuwe zangcompetitie waar iedereen aan kan meedoen, komen de talenten niet naar de studio, maar komen de bekende Nederlandse artiesten naar hen toe! Nick & Simon, Roel van Velzen, Gordon en Edsilia Rombley trekken met de auto het land in om overal en nergens talenten op te pikken.

De kandidaten doen tijdens deze roadtrip auditie op de passagiersstoel. Elke bekende driver kan slechts twee passagiers meenemen naar de grote finale. Wie wint deze zangwedstrijd op wielen en gaat er vandoor met de prachtige bolide waarin ze auditie hebben gedaan? 'Hit the Road' is in het najaar te zien bij SBS6.

Van een jongen met een dijk van een stem waarvan verwacht wordt dat hij het bedrijf van zijn ouders overneemt, tot een moeder die na jarenlange zorg voor anderen nu eindelijk tijd voor zichzelf heeft en haar droom wil najagen: zingen. Dát zijn talenten die te zien zijn in 'Hit the Road'. Talenten met een bijzonder verhaal. Talenten die hun stem - eindelijk - willen laten horen. Talenten kunnen zichzelf opgeven, of door iemand anders worden opgegeven… sommige kandidaten krijgen dus de verrassing van hun leven als ze worden overvallen voor hun auditie!

'Hit the Road' is geen zangcompetitie zoals we die gewend zijn. De setting van de audities zorgt ervoor dat onverwachte en spraakmakende situaties - letterlijk - op straat liggen.

Van jong tot oud, iedereen mag meedoen met 'Hit the Road'. En je hoeft niet de beste zanger te zijn. De drivers vinden je verhaal, waarom je een liedje zingt en voor wie je het zingt veel belangrijker. Dus wil jij plaatsnemen op de passagiersstoel van één van de bekende juryleden om jouw verhaal te vertellen en jouw muziek te laten horen? Of ken jij iemand wiens stem en verhaal gehoord moet worden? Ga dan naar www.sbs6.nl/hittheroad, en wie weet word jij binnenkort opgepikt door de drivers van 'Hit the Road'.

'Hit the Road' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

Uitzending najaar 2020 bij SBS6 en op KIJK.nl.