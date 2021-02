Netflix en VRT halen rechten binnen van 'Diamonds'

Netflix en VRT, de Belgische publieke omroep, hebben de rechten aangekocht van 'Diamonds', een misdaaddrama dat zich afspeelt in het hart van 's werelds grootste diamantwijk in Antwerpen.

'Diamonds' is gemaakt door Yuval Yefet ('Fauda', 'Line in the Sand') en Rotem Shamir ('Hostages', 'Fauda', 'Line in the Sand'), en geproduceerd door Keshet International (KI) en De Mensen, een van de grootste productiehuizen in België. Het misdaaddrama vertelt het verhaal van een trotse, eeuwenoude wereld waar wordt gevochten om te overleven in een nieuwe, snel veranderende realiteit. 'Diamonds' zoomt in op de familie Wagner', één van de meest invloedrijke diamanthandelaars van Antwerpen. Wanneer hun jongste zoon zelfmoord pleegt, keert de afgezonderde broer Noah terug om de leiding van het familiebedrijf over te nemen. Tijdens deze wanhopige poging gebruikt hij allesbehalve orthodoxe methoden om zichzelf en zijn familie te redden.

'Diamonds' is een meertalig drama dat wordt opgenomen in het Nederlands, Engels en Jiddisch. De serie is gemaakt in opdracht van Netflix in samenwerking met Wim Janssen, Head of Scripted bij VRT. De opnames starten deze zomer en de serie zal in 2022 op Netflix en VRT beschikbaar zijn. De serie bestaat uit acht afleveringen van 50 minuten.

'Diamonds' wordt geproduceerd door Pieter Van Huyck (Head of Scripted) en Ivy Vanhaecke ('Undercover', 'Beau Séjour S2') van De Mensen, samen met Atar Dekel (Vice President Global Drama bij KI). Makers Yuval Yefet en Rotem Shamir nemen de regie voor hun rekening.

Janey van Ierland, Manager Co-Productions en Acquisitions bij Netflix: 'Wij zijn blij om onze krachten met het fantastische team van zowel De Mensen, Keshet International als VRT te bundelen om het verhaal van 'Diamonds' wereldwijd naar Netflix-abonnees te brengen.'

Olivier Goris, Channel Manager bij Eén (VRT): 'Ik ben erg trots dat Eén samen met Netflix deze nieuwe televisieserie uit Antwerpen kan realiseren. 'Diamonds' is een unieke samenwerking tussen het Vlaamse productiehuis De Mensen en het internationale Keshet. In combinatie met de fantastische cast, die we binnenkort zullen aankondigen, wordt 'Diamonds' een televisieserie die je niet mag missen.'