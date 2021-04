Negende single duikt op in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Tijdens de derde aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch' lijkt het een vreedzame ochtend te worden. Keanu heeft Lesley ingeruild voor Shani, terwijl Dusty na zijn slippertje met Lesley toch naast Imke wakker is geworden.

Het lijkt dan ook allemaal goed te gaan, totdat de Tablet of Terror besluit om eens flink in te grijpen.

Alsof er nog niet genoeg drama was voor Imke, wordt zij door de Tablet of Terror naar het strand gestuurd met Dusty en Keanu om de nieuwe ex te verwelkomen. Ondanks dat hij zo naar het strand moet met zijn kersverse ex, kan Dusty zijn plan om de 100 bedpartners te halen nog niet opgeven en besluit voor een vluggertje te gaan met nummer 98: Lesley.

Op het strand lijkt de pretvakantie van Dusty definitief voorbij, want zijn ex Sem komt het strand opgelopen en die lijkt allesbehalve blij met hem. Terwijl Sem en Keanu op pizzadate worden gestuurd, lichten Imke en Dusty de rest van de villa in over haar komst en haar EXtra Power: zij mag namelijk een kamer kiezen voor de rest van haar verblijf op Tenerife.

Overdag in de villa stapelen de geheimen van de bewoners zich op. Odim en Shani delen een stiekeme zoen onder een opblaasbare watermeloen, terwijl Lesley en Keanu er tussenuit knijpen voor een geheime rendez-vous in de badkamer.

Als later die avond Lesley en Keanu de lippen op elkaar drukken zijn voor Shani de poppen echt aan het dansen. De avond eindigt in een ware catfight tussen de twee dames, waarna voor de meeste singles en exen de lichten uitgaan. Terwijl Lesley haar ogen sluit naast de afgekauwde appel van Shani, sluiten Dusty en Sem de avond samen knallend af.

Nu alles goed lijkt te gaan tussen Sem en haar ex komt de Tablet of Terror met het wonderschone idee om Dusty en Imke op date te sturen. Terwijl de twee op date zijn, krijgen de mannen in de villa de power om drie dames het strand op te sturen voor de aankomst van een nieuwe ex.

Alsof dit seizoen van 'Ex On The Beach: Double Dutch' nog niet heftig genoeg was, stuurt MTV naast exen dit jaar ook EXtra singles het strand op. De EXtra single van dit seizoen is Sander, die gelijk met een groot statement binnenkomt. Waar zijn attitude bij Gloria en Lesley in het verkeerde keelgat schiet, kan Shani nog niet verder kijken dan zijn stralend witte gebit. Terwijl Sander op date wordt gestuurd met Lesley en Shani, licht Gloria de rest van de villa in over de komst van de nieuwe single.

Lukt het Sem om Dusty te vergeven voor zijn zoen met Imke? Weet Dusty zijn plannen voor de 100 overboord te gooien voor Sem? Gaat de nieuwe single Sander voor nog veel meer drama zorgen? Je ziet het aanstaande zondag op MTV.

Sem (21)

'Hoe ik nu in het leven sta, ben ik er meer voor de lust. Ik word niet zo snel verliefd.'

Lief en schattig? Daar is de 21-jarige Sem het zeker niet mee eens. De ex van Dusty mag dan wel klein zijn, ze is zeker niet op haar mondje gevallen. Deze pittige Brabantse dame wil het liefst een vent met tatoeages die zijn mannetje kan staan en waar ze niet zomaar overheen loopt. Sem zegt naar het strand te komen voor lust, maar het weerzien van haar ex brengt toch veel onverwachte gevoelens met zich mee. Zal het de sociale barvrouw lukken om het gezellig te houden in de villa of gaan de daden van Dusty voor heel veel drama zorgen?

Sander (31)

'Ik ben een luid persoon en ik ben graag aanwezig, maar onrecht ga ik echt niet kunnen handelen. Dan haal je echt het bloed onder mijn nagels vandaan.'

De Tablet of Terror heeft dit jaar een extra verrassing voor de deelnemers in petto. De 31-jarige Sander komt als negende single de boel eens goed op stelten zetten. De Nederlandse playboy komt naar Tenerife voor de vrouwen en een goed feestje. Hij is ook zeker niet vies van wat drama, dus dat belooft nog wat te worden. Helaas voor de vrouwen van dit seizoen geeft deze rechtvaardige man met de bijnaam Elvis aan niet snel verliefd te worden. Wordt 'Ex on the Beach' dit jaar één groot vrouwenfestijn voor Sander of lukt het één van de single ladies dan toch om zijn hart te veroveren?

Ex on the Beach: Double Dutch seizoen 7 wordt geproduceerd door No Pictures Please in opdracht van VIS (Viacom International Studios). De digitale content wordt geproduceerd door Tigris Media BV. Iedere zondag om 21.30 uur op MTV.