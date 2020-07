Nederland haalt ruim half miljoen op voor Suriname

De benefietshow Nederland voor Suriname heeft een bedrag van ruim een half miljoen euro opgebracht. De teller stond aan het eind van de live-tv-uitzending op NPO 1 op €502.069, maar de verwachting is dat dat nog flink zal oplopen.

De website www.nederlandvoorsuriname.nl blijft voorlopig actief. Het geld komt onder meer ten goede aan medische apparatuur, beschermmateriaal, IC-bedden en andere middelen, waaraan een groot tekort is in Suriname. In het land dreigt een humanitaire ramp nu het aantal corona-besmettingen iedere dag toeneemt.

Tijdens de uitzending ontvingen presentatoren Jörgen Raymann en Humberto Tan diverse gasten, die vertelden over hun band met Suriname. Ook waren er optredens van Gerda Havertong, Trijntje Oosterhuis, Jeangu Macrooy en vele anderen. Jörgen had een speciaal ‘hosselteam’ samengesteld om geld binnen te halen.

Het eindbedrag werd bekendgemaakt door een oude bekende: Tante Es.

'Nederland voor Suriname', een initiatief van Jörgen Raymann en Mildred Roethof (Human Nature Films) in het kader van SU4SU, werd ondersteund door het Rode Kruis en uitgezonden door de NTR.