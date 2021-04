Nandi wint 'Op Zoek naar Maria'

Nandi heeft de finale van het AVROTROS-programma 'Op Zoek naar Maria' gewonnen. Nandi treedt hiermee in de voetsporen van Brigitte Heitzer ('Op zoek naar Evita'), Freek Bartels ('Op Zoek naar Joseph'), Noortje Herlaar ('Op Zoek naar Mary Poppins') en Tommie Christiaan ('Op Zoek naar Zorro') en wint hiermee de felbegeerde hoofdrol in de musical 'The Sound of Music'.

De ontknoping van de zoektocht was live te zien in een spetterende finaleshow op NPO 1 en werd gepresenteerd door Frits Sissing.

Nandi stond in de finale tegenover Tessa en Natascha. De jury sprak vol lof over alle drie de dames. De uiteindelijke beslissing lag in de finaleshow volledig in handen van het publiek, de kijker. Nandi kreeg in de finale de meeste stemmen van het Nederlandse publiek en versloeg zo haar medefinalisten.

René van Kooten, William Spaaij en Milan van Waardenburg

In een spannende laatste liveshow namen de talentvolle dames het tegen elkaar op met verschillende optredens en nummers uit musicals. De drie Maria-finalisten traden ook in duetten op met musicalsterren René van Kooten, William Spaaij en Milan van Waardenburg.

Zeven liveshows, tien kandidaten, één winnaar

Zeven zondagen achter elkaar konden kijkers genieten van tien talentvolle 'Maria's'. Alle tien de kandidaten namen uiteenlopende ervaring in het musicalvak met zich mee. In iedere aflevering moesten zij zich bewijzen tegenover de vakkundige jury bestaande uit Richard Groenendijk, Carline Brouwer, Jamai Loman en juryvoorzitter Pia Douwes. Vervolgens was het aan de Nederlandse kijker om te stemmen wie er door gingen en wie er in de 'sing off' kwamen. In de daarop volgende uitslagronde lieten de twee 'Maria's' met de minste stemmen nog één keer aan de jury en de kijkers thuis zien wat zij aan talent in huis hebben.

In iedere aflevering kwamen er ijzersterke optredens voorbij met individuele nummers en ensemble nummers, van pop tot klassiekers en bekende musicalhits, allemaal om te kunnen laten zien over welke verschillende kwaliteiten de kandidaten beschikken. De liveshows zaten boordevol muziek en theater. Alle optredens waren onder begeleiding van percussionist en dirigent Mike Schäperclaus en zijn 16-koppige liveband, het bracht een beetje theater in de Nederlandse huiskamer nu de theaters nog voor publiek gesloten moeten blijven.

'Op Zoek naar Maria' werd geproduceerd door Warner Bros. ITVP Nederland B.V. Het programma is gebaseerd op een format bedacht door de BBC en de Really Useful Group Ltd. en gedistribueerd door BBC Studios.