'Naked and Afraid XL' vanaf zaterdag op Discovery

Foto: Dplay - © Discovery Benelux 2020

In een bijzonder extreem seizoen van 'Naked and Afraid XL' worden twaalf eerdere deelnemers van het programma gedropt in de jungle van de Filippijnen waar ze veertig dagen moeten zien te overleven.

De groep wordt aangevuld door Jeff Zausch en Laura Zerra die al 21 dagen eerder aan deze zware surivalchallenge waren begonnen. Kunnen de veertien veteranen zich staande houden op deze onheilspellende plek waar dodelijke slangen, haaien en insecten voor minstens zoveel gevaar zorgen als de zware stormen en de dreiging van onderkoeling.

De deelnemers splitsen zich op in kleinere groepjes om zo beter samen te kunnen werken. Maar als de omstandigheden zwaarder worden en er deelnemers uitvallen, moeten de losse groepjes ook meer samenwerken. Dat leidt weer tot de nodige strijd om het schaarse voedsel en het nemen van de juiste beslissingen. Hoeveel deelnemers houden het vol? En wie bereikt tijdig het eindpunt in deze uitzichtloze jungle?

'Naked and Afraid XL', vanaf zaterdag 22 augustus op Dplay.