Miss Montreal, Maan en VanVelzen live tijdens 'Concert van Hoop'

Foto: © Evangelische Omroep 2020

Tijdens het live-televisieprogramma 'Concert van Hoop' steekt EO-presentator Bert van Leeuwen Nederland een muzikaal hart onder de riem. Eerder werd al bekend dat in een 'leeg' Ahoy Maan, Miss Montreal, Van Velzen en Trijntje Oosterhuis optreden met hoopvolle muziek.

Maar ook Andre Hazes Jr., Nick & Simon, Elske DeWall zullen op het podium staan tijdens 'Concert van Hoop'. Tijdens dit concert zonder publiek worden de artiesten begeleid door het Metropole Orkest. De songs worden afgewisseld met hoopvolle verhalen uit het hele land waarin juist muziek een rol speelt! Iedereen kan het nummer dat hem of haar door deze moeilijke coronatijd heen sleept insturen via eo.nl/concertvanhoop.

Met dit concert wil de EO een hoopvol en positief muzikaal geluid laten klinken in een coronatijd die voor velen soms uitzichtloos lijkt. Bert van Leeuwen: 'Ik zie om mij heen dat mensen soms de moed beginnen te verliezen. Dat begrijp ik goed: banen staan op de tocht, familieleden worden ziek, veel mensen ervaren eenzaamheid en hoelang het gaat duren weten we allemaal niet. Met dit concert willen we heel Nederland perspectief bieden, want met elkaar komen we ook hier doorheen. Te gek dat er zoveel geweldige Nederlandse artiesten aan dit initiatief meedoen en zo ook laten zien hoeveel positiviteit en hoop er in muziek zit!' Door de afwisseling van muziek en de portretten van allerlei mensen die zich door de coronacrisis heen slaan, wil de EO een avond vol hoop bieden.

Muziek geeft hoop

Veel mensen putten troost, energie en vooral hoop uit muziek. De artiesten weten dit zelf maar al te goed. Miss Montreal: 'Te gek dat ik een steentje kan bijdragen aan dit initiatief. Ik ken de kracht van muziek en hoop dat door deze avond veel mensen een stukje hoopvoller de komende tijd ingaan!'

Ook Maan herkent de kracht van muziek. 'Muziek kan je door tijden heen slepen waarin het even niet meezit. Ik hoop dat we met dit concert mensen een beetje hoop kunnen geven in deze tijd!'

'Concert van Hoop', woensdag 28 oktober om 20.30 uur bij de EO op NPO 1.