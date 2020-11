'Mijn Leven In Hun Handen' vanaf 26 november bij SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

In het nieuwe SBS6-programma 'Mijn Leven In Hun Handen' worden een jaar lang zeven mensen gevolgd die toeleven naar een extreem belangrijke medische ingreep.

Van de 43-jarige Harrie, die van zijn hevige epileptische aanvallen hoopt af te komen tot de 29-jarige Lotte, die lijdt aan uitgezaaide darmkanker. Voor sommigen is de ingreep een kwestie van leven of dood. Voor anderen zal het hun leven hoe dan ook drastisch veranderen. Eén ding weten ze zeker: deze ingreep is allesbepalend.

Niet iedereen is gezegend met een goede gezondheid. Veel mensen in Nederland lijden aan heftige en soms hele bijzondere ziektes. Wat is de impact van zo’n ziekte of aandoening op het dagelijkse leven van deze mensen? Is hun leven met een behandeling te redden of te verbeteren? We volgen de zeven mensen op weg naar, tijdens en ook na die beslissende ingreep. Daarbij kunnen ze rekenen op de beste specialisten van ons land. Voor welke moeilijke keuzes worden deze specialisten gesteld en wat doet dat met ze? 'Mijn Leven In Hun Handen' geeft een indringende kijk in het leven van zowel de patiënt en zijn directe omgeving als de behandelend arts.

'Mijn Leven In Hun Handen' wordt geproduceerd door ITV Studios.

'Mijn Leven In Hun Handen', vanaf donderdag 26 november wekelijks om 20.30 uur bij SBS6.