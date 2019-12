'Mensen met M': Carola Schouten en Erwin Olaf

Foto: © KRO-NCRV 2019

Margriet van der Linden ontvangt in de eerste aflevering van 'Mensen met M' vice-premier Carola Schouten en fotograaf Erwin Olaf.

Carola Schouten staat door de acties van de boeren in het middelpunt van de belangstelling en Erwin Olaf werd dit jaar op zijn zestigste verjaardag geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn toonaangevende foto’s en zijn inzet voor de LHBTIQ+-gemeenschap.

Hoewel Erwin Olaf en Carola Schouten op veel punten fundamenteel van mening verschillen, hebben zij grote interesse in elkaar en gaan zij direct de diepte in. Ze praten met elkaar over de positie van de homoseksuele gemeenschap en de eindigheid van het leven van Erwin Olaf door zijn ziekte longemfyseem. Carola Schouten vertelt openhartig hoe het overlijden van haar vader er vanaf haar 9e jaar voor zorgde dat de lichtheid van het leven plaatsmaakte voor ‘de echte wereld’. En over haar ongeplande zwangerschap op jonge leeftijd die haar voor veel onzekerheid en schaamte stelde en hoe ze haar zoon mist nu hij net het huis uit is. Erwin Olaf houdt een emotioneel en vurig betoog waarin hij zich richt tot Johan Derksen en Youp van ’t Hek.

Erwin Olaf: 'Ik word al 50 jaar uitgescholden. Het woord poot is voor homoseksuelen wat het N-woord is voor donkere mensen. En Youp van ’t Hek, de elite komiek, die mag dat woord ongestraft al tientallen jaren op de NRC verkondigen, onder het mom: 'Amsterdamse humor'. Wat ik ook fotografeer, bottom line is dat ik een poot ben. Die scheldkanonnades doen mij enorm veel pijn.'

Carola Schouten: 'Ik ben geen ijskonijn, maar als het moeilijk is dan vlucht ik in mijn hoofd en dat is de afgelopen maanden veel gebeurd. Ik hoop dat het volgend jaar iets lichter wordt. Ik ga in het voorjaar bedenken wat ik ga doen, of ik weer op de lijst voor de komende verkiezingen wil staan.'

'Mensen met M', maandag 23 december om 23.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.