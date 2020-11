Meidengroep UNITY wordt vierde tijdens het 'Junior Eurovisie Songfestival 2020'

Foto: AVROTROS - © Marc Mingels 2020

De meidengroep UNITY heeft in de bloedstollende finale van het 'Junior Eurovisie Songfestival' een fantastische act laten zien. Met hun feelgood nummer 'Best Friends' wisten ze de vierde plek te bemachtigen.

In september won UNITY de nationale finale van het Junior Songfestival dat in Rotterdam Ahoy plaatsvond. Vanaf dat moment stond alles in het teken van de voorbereidingen voor de internationale finale. Hoewel ze voor de internationale finale niet naar het buitenland zijn afgereisd, hebben ze vanuit Nederland een geweldig optreden neergezet voor heel Europa.

Demi, Maud, Jayda en Naomi waren als derde aan de beurt om hun nummer wereldwijd te laten horen. Tijdens hun optreden spatte de energie van het podium. Dit leverde ze bij de online stemming 64 punten op. De Europese vakjury’s gaf UNITY 68 punten, waardoor de meiden op een vierde plek eindigden net als in 2017 en 2019.

Uiteindelijk was het Valentina uit Frankrijk die heel Europa wist te overtuigen met haar nummer J'imagine.

De komende weken is UNITY gewoon nog te volgen op het Junior Songfestival YouTube-kanaal.