MAX zendt de film 'Mi Vida' met Loes Luca uit

Op zondag 25 juli zendt MAX de film 'Mi Vida' uit om 20.20 uur op NPO 3. Een film, met in de hoofdrol Loes Luca, over het realiseren van dromen, levensverwachtingen, de toekomst en vriendschappen.

'Mi Vida' is bekroond met o.a. nationaal een Gouden Film Award en internationaal met een Golden Remi Award Best Foreign Film.

Kapster Lou uit Schiedam koestert een heimelijke droom. Ze zou wel in Spanje willen wonen. Maar dat gaat niet met de zorg voor haar kinderen en kleinkinderen. Dan besluit Lou een cursus Spaans in Cádiz te volgen. Ver weg van alles wat ze kent. In een kinderbed bij een gastgezin tussen feestvierende studenten. Wat had ze eigenlijk gedacht? Toch begint ze zich thuis te voelen in de gastvrije stad aan zee. Ze vindt een nieuwe kamer en sluit vriendschap met haar lerares Spaans, Andrea, die haar aanmoedigt haar droom waar te maken en een kapsalon in Cádiz te openen. Maar dan staat haar zwangere dochter Barbara ineens onaangekondigd op de stoep. Zij vindt Lou’s verhuisplannen belachelijk en egocentrisch. Haar moeder hoort in Schiedam, bij haar kinderen en kleinkinderen. En ook zoon Ronny, die in een scheiding ligt, voelt zich verraden als hij hoort dat zijn moeder ver van huis een nieuw leven wil gaan opbouwen. Op haar leeftijd kan ze toch niet zomaar aan iets nieuws beginnen? Lou staat voor een dilemma; kiest ze voor haar eigen leven of dat van haar familie?

Cast

De cast wordt onder meer gevormd door Loes Luca (Lou), Elvira Mínguez (Andrea), Fermi Reixach (José), Loïc Bellemans (Luc), Anniek Pheifer (Barbara), Diewertje Dir (Charlie), Ida Ogbamichael (Anna) en Mark Kraan (Ronny).

De regie is in handen van Norbert ter Hall en het scenario is geschreven door Roos Ouwehand.

'Mi Vida' is een coproductie van Phanta Film, Omroep MAX, All Go Movies (SP) en Canal Sur Andalusia (SP).

'Mi Vida', zondag 25 juli om 20.20 uur bij Omroep MAX op NPO 3.