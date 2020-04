MAX werkt samen met topwetenschappers om corona-problemen bij ouderen in kaart te brengen

Omroep MAX gaat samenwerken met een groep vooraanstaande wetenschappers om de problemen bij ouderen in tijden van het coronavirus en sociale afstand in kaart te brengen.

Met de resultaten van het onderzoek zullen diverse MAX-programma’s content maken om ouderen weerbaarder te maken tegen het virus en de effecten ervan. Betrokken zijn onderzoekers en wetenschappers van Erasmus MC, VU Amsterdam, Amsterdam UMC en Duke University. Onder hen Prof. Eric van Gorp, Prof. Erik Scherder, Prof. Andrea Maier en Prof. Leonard Hofstra.

De betrokken wetenschappers en onderzoekers hebben gezamenlijk en elk vanuit hun eigen wetenschappelijke achtergrond een survey samengesteld. Iedereen die mee wil werken aan het onderzoek, kan dat tot en met dinsdag 7 april doen. De vragenlijst wordt verspreid via diverse MAX-kanalen, maar is ook te vinden op www.houritmetegencorona.info en www.maxvandaag.nl.

Aandacht in programma's en ambassadeur André Rieu

Na een week worden de resultaten omgezet in conclusies. De conclusies worden de komende periode regelmatig gebruikt door een aantal MAX-redacties (o.a. 'MAX Ouderenjournaal', 'Tijd voor MAX', radioprogramma’s, MAX Magazine, MAX Vandaag, de socials van MAX) om hun programma’s samen te stellen of om content mee te maken.

In 'Tijd voor MAX' wordt woensdagmiddag 1 april vanaf 17.10 uur op NPO 1 het spits afgebeten. Hier is ambassadeur van Hou Ritme Tegen Corona André Rieu te zien, die alvast een voorzet doet. Op MAXVandaag.nl zullen de komende weken regelmatig bijdragen worden gepubliceerd van de betrokken wetenschappers.

MAX-directeur Jan Slagter: 'We ontvangen berichten van ouderen die zich echt zorgen maken, angst hebben of zich heel erg alleen voelen. Dankzij deze vooraanstaande onderzoekers en wetenschappers kunnen we problemen in kaart brengen en gelijk ook een bijdrage leveren aan het weerbaarder maken van ouderen en vooral ook om er voor ze te zijn.'

Prof. Leonard Hofstra (cardioloog): 'We leven in een uitzonderlijke tijd door de coronacrisis. Dit is niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een sociale en economische crisis, die iedereen raakt. Toch zijn het vooral ouderen die hard worden geraakt. Bij oudere mensen is de kans op overlijden door het virus aanzienlijk groter. Het gevolg zijn terechte maatregelen zoals sociale afstand, die vooral ouderen raken. Verzorgingshuizen worden gesloten en het advies luidt ouderen niet meer te bezoeken. Dit maakt ouderen nog kwetsbaarder.'