MAX volgt eigenzinnige Emmy Postma in het najagen van haar grote droom

De avonturen van het charmante echtpaar Emmy en Rutger Postma, bekend van Ik Vertrek, zijn weinig mensen ontgaan. Het leek de ietwat chaotische Emmy zo leuk: een eigen kasteel in Frankrijk.

Dat haar romantische ideaalbeeld haar zakelijke blik wat vertroebelde bleek, ondanks waarschuwingen van haar man Rutger, al snel na de aankoop. Het opknappen werd toch een wat grotere klus dan gedacht en erger nog, het dak bleek te lekken, maar Emmy ging onverschrokken door. Het komende jaar volgt Omroep MAX hoe het haar en haar man vergaat.

De 62-jarige Emmy maakte in een korte tijd grote indruk door in haar eentje een vervallen Frans kasteel van 300.000 euro te kopen met maar liefst tien slaapkamers en zes hectare grond. Ze wilde het verbouwen tot chambres d’hôtes. De langgekoesterde droom van Emmy kwam uit. Een droom die haar man Rutger (70) echter niet deelt. In plaats van meeverhuizen naar het Franse Douzillac, bleef hij achter op zijn woonboot in ‘t Gooi. Emmy staat er dus grotendeels alleen voor, maar met haar optimisme en doorzettingsvermogen staat niets haar in de weg. Emmy Postma over de serie: 'Ik vind het heel bijzonder dat ik dit mee mag maken. Geweldig dat ons avontuur verder gevolgd wordt door Omroep MAX. Het kasteel is nog lang niet af, maar het opknappen van het chateau is ontzettend leuk om te delen.'

MAX-directeur Jan Slagter kijkt enorm uit naar de serie: 'Dit programma past ontzettend goed bij MAX. Heel mooi hoe Emmy haar dromen najaagt en zich door niemand tegen laat houden.'