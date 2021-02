MAX viert tóch carnaval in 2021

Dit jaar helaas geen duizenden Nederlanders die zich uitdossen in hun mooiste, origineelste of gekste kostuum. De reden kennen we allemaal.

Normaal gesproken is MAX aanwezig in de verschillende dorpen en steden in het oosten en zuiden van het land. Dit jaar kan het feest niet doorgaan. Tenminste, niet op de manier waarop we carnaval allemaal kennen. Toch is besloten om aandacht te besteden aan het volksfeest. Op dinsdag 16 februari om 16.00 uur op NPO 1 zendt MAX een compilatie uit van de mooiste momenten van de afgelopen edities. Zo kan iedereen tóch genieten van al het moois dat carnaval te bieden heeft.

Dit jaar beleven we carnaval gewoon vanaf de bank, voor de televisie. In de afgelopen jaren deden verschillende MAX-presentatoren, waaronder Jan Slagter, Mascha de Rooij en Jos Krediet in meerdere dorpen en steden verslag van het carnaval. Dit jaar blijven ze thuis en zenden we, in plaats daarvan, een feestelijke compilatie uit. Zo genieten we nogmaals van de mooie optochten en leukste interviews in Roosendaal, Breda, Tilburg, Den Bosch, Standdaarbuiten, Eindhoven en Oldenzaal.

Ook in Noord-Zuid-Oost-West wordt aandacht besteed aan het carnaval. Op maandag 15 februari wordt om 18.20 uur op NPO 2 de documentaire 'Het Verdriet van Oeteldonk' getoond. Een documentaire over de ziel van dit bijzondere volksfeest en over de tranen, omdat het vanwege corona niet doorgaat. Doorgewinterde Bossche carnavalsvierders komen in Het verdriet van Oeteldonk aan het woord. Een zoektocht naar de ziel van dit bijzondere volksfeest.

'Carnaval Compilatie', dinsdag 16 februari om 16.00 uur op NPO 1.

'Noord-Zuid-Oost-West: Het Verdriet van Oeteldonk', maandag 15 februari om 18.20 uur op NPO 2.