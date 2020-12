MAX kleurt december

MAX is er, ook déze winter. Om dat nog maar eens te onderstrepen start de omroep vandaag met een grote decembercampagne.

Onderdeel van de actie zijn 900.000 gratis kerstkaarten, die halverwege deze maand in samenwerking met Boomerang en MAX Magazine worden verspreid onder de lezers van het magazine en meer dan 400 verzorgingshuizen en wooninstellingen. Ook bestaat de campagne uit een speciale actiepagina waar afleiding voor de donkere dagen voor kerst in coronatijd te vinden is en een bijzondere kerstpromo op internet en televisie.

Met de slogan MAX is er. Ook déze winter! – laat de omroep zien er te zijn voor zijn doelgroep. Juist in deze tijd, waarin we de feestdagen anders zullen beleven dan we gewend zijn. Met een enorm aanbod op televisie en radio en veel digitale extra’s, waaronder podcasts en een heus online museum. Ook is MAXVandaag.nl compleet vernieuwd en lanceert de omroep het ledenplatform MAXMeetingPoint.nl. Centraal in de campagne staat de website MAXiser.nl, waarop al het aanbod is terug te vinden. In de trailer, die de komende twee weken op NPO 1 en 2 te zien is, komt het rijke aanbod van MAX langs.

Ook verspreidt de omroep deze maand een kleine 900.000 gratis kerstkaarten. De kaarten hebben een dubbel doel; aan de voorkant vindt men afleiding in de vorm van vermaak, zoals puzzels en kleurplaten. Maar de kaarten zijn uiteraard ook te beschrijven en versturen. Ook is er een retourkerstkaart, waarmee de verzender de ontvanger een klein beetje helpt een kaart terug te sturen, door 'de schaar in het jaar' te zetten.

Jan Slagter: 'MAX is er. Altijd. Dus ook, en misschien wel juist, in deze periode waarin we aan huis gebonden zijn. Met een breed, aantrekkelijk aanbod op verschillende kanalen én deze kaartenactie met Boomerang en MAX Magazine hopen wij afleiding te bieden tijdens deze donkere dagen. MAX is er. Ook déze winter!'