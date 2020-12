'MAX Kerstconcert': een warme, muzikale kerst

Dit jaar kun je genieten van het 'MAX Kerstconcert' vanuit Studio 21 in Hilversum, volledig coronaproof en zonder publiek.

Carrie ten Napel en Jan Slagter presenteren een fantastisch muzikaal programma. Het thema van het concert is 'hoop', voor een hoopvol en positief muzikaal geluid in deze bijzondere tijd. Op het podium staan onder anderen Ruth Jacott, Frank Boeijen, Romy Monteiro en de 3JS. De concertregistratie is vrijdag 25 december, eerste kerstdag, om 13.15 uur te zien op NPO 1, direct na de toespraak van koning Willem-Alexander. Voor een muzikale kerst zit je ook dit jaar goed bij MAX.

Tijdens het 'MAX Kerstconcert' zingt Ruth Jacott het bekende Leun op mij. Artiest Leona Philippo is ook aanwezig en brengt het nummer Think, van Aretha Franklin, ten gehore. Frank Boeijen zingt Zwart Wit, Willeke Alberti & Mart Hoogkamer treden op met Samen Zijn, het ZO! Gospel Choir presenteert een nieuw eigen lied en de cast van TINA zingt het fantastische nummer River Deep Mountain High. Natuurlijk mogen ook kerstnummers niet ontbreken. Romy Monteiro komt langs en zingt All I Want For Christmas Is You, van Mariah Carey. En ook de 3JS treden op!

Er is ook plaats voor klassieke klanken. Marco Bakker laat de kijkers thuis genieten van het prachtige You Raise Me Up en The Maestro & The European Pop Orchestra, onder leiding van Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren, brengen Once Upon A Time In The West van Morricone ten gehore. Het hele concert staat onder de muzikale begeleiding van dit orkest.

Een traditionele samenzang is onderdeel van het concert. Organist Sander van Marion begeleidt op het orgel vanuit de Grote Kerk in Den Haag. De teksten van deze samenzang staan in de meest recente editie van MAX Magazine. Zo kan iedereen vanaf de bank meezingen.

Het thema 'hoop' komt door de gehele uitzending op verschillende manieren naar voren. Gedurende het concert komen verschillende sprekers aan het woord, waaronder kamervoorzitter Khadija Arib en Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Zij delen hun boodschap over 'hoop'.

Jan Slagter: 'Het is een veelbewogen jaar. Maar ondanks alles houden we de moed erin en steken we elkaar, ook tijdens het 'MAX Kerstconcert', een (muzikaal) hart onder de riem. Vorig jaar vierden we kerst met en naast elkaar, dit jaar op afstand. Maar we zijn misschien wel meer verbonden dan ooit. Ik kijk enorm uit naar het concert. Vier de kerst met MAX!'

Carrie ten Napel: 'Ondanks de beperkingen gaan we toch proberen om de kijkers thuis het kerstgevoel te laten ervaren. Het thema 'hoop' sluit perfect aan op de tijd en wereld waarin we momenteel leven. We smachten allemaal naar lichtpuntjes. Met het 'MAX Kerstconcert' willen we daar een bijdrage aan leveren.'

'MAX Kerstconcert', vrijdag 25 december om 13.15 uur op NPO 1.