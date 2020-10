Mary Borsato en Betty de Groot organiseren droombruiloft voor stellen met kleine beurs

Echte liefde is onbetaalbaar, maar voor veel stellen is een huwelijk dat ook. In 'Borsato's Budget Bruiloft' schieten bruidsmodevedette Mary Borsato en haar beste vriendin en zakenvrouw Betty de Groot stellen te hulp die dromen van een onvergetelijk huwelijk, maar zich dat door beperkte financiŽle middelen niet kunnen veroorloven.

Mary en Betty halen alles uit de kast om de perfecte budgetbruiloft te organiseren. 'Borsato's Budget Bruiloft' is vanaf woensdag 28 oktober wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

Een droombruiloft organiseren voor een beperkt budget, dat is een flinke uitdaging. Mary is de ongekroonde koningin van de Nederlandse bruidsmode en Betty heeft als zakenvrouw en oprichter van The Strong Women Award een enorm uitgebreid netwerk. Samen pakken zij deze uitdaging met beide handen aan en zetten hun expertise, netwerk en creativiteit volop in om dromen uit te laten komen. Een tegenprestatie gaan ze daarbij niet uit de weg. Van zelf satéspiesjes rijgen en strobalen van boerderijzolders halen tot mest scheppen in ruil voor een paard voor de bruidskoets: niks is Mary en Betty te gek. Ze halen met recht alles uit de kast zodat voor de stellen eindelijk de mooiste dag van hun leven aanbreekt en ze elkaar man en vrouw kunnen noemen.

Aflevering 1

In de eerste aflevering organiseren Mary en Betty een droombruiloft voor tortelduifjes Roy en Marieke. Zij ontmoetten elkaar in 2006 op de daklozenopvang, de moeilijkste periode uit hun leven. Wat begint als vriendschap groeit uit tot onvoorwaardelijke liefde met een liefdesbaby als kers op de taart. Inmiddels zijn Roy en Marieke alweer negen jaar verloofd, maar door hun budget van 50 euro per week lijkt een droombruiloft buiten handbereik. Mary en Betty schieten te hulp en zorgen samen voor een happy end.

De opnames van 'Borsato's Budget Bruiloft' zijn afgerond voorafgaand aan de ingestelde RIVM maatregelen rondom COVID-19.