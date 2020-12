Mart Hoogkamer maakt trip down memory lane in 'Sterren in Concert: Mart Hoogkamer'

Mart Hoogkamer veroverde deze zomer de wereld met zijn zomerse cover van Unchained Melody. De video waarop hij te zien en te horen is, is inmiddels meer dan 50 miljoen keer bekeken op zijn socials.

Reden voor de jonge zanger om in de Leidse Schouwburg een world wide live stream concert te geven waarvoor duizenden kaarten zijn verkocht. De registratie van dit concert is op zaterdag 19 december te zien in 'Sterren in Concert: Mart Hoogkamer'.

De jonge zanger, door Buma NL uitgeroepen tot het grootste talent van 2020, brengt tijdens zijn concert nummers die een grote rol in zijn jeugd hebben gespeeld, omdat ze altijd thuis werden gedraaid. Klassiekers als 'All By Myself', 'She Believes In Me' (de Engelstalige versie van de Hazes hit 'Zij Gelooft In Mij'), 'Hopelessly Devoted To You' (Grease) en natuurlijk 'Unchained Melody' worden door Mart gezongen. Daarnaast brengt hij ook zijn eigen Nederlandstalige materiaal, zoals zijn hitsingle 'Ik Kan Je Niet Vergeten' en de vertaling van 'My Way' onder de titel 'Terug In M'n Leven'. In een lege Leidse Schouwburg waar Mart een prachtige sfeer weet te creëren, maakt de jonge zanger een trip down memory lane.

'Sterren in Concert: Mart Hoogkamer', zaterdag 19 december om 17.05 uur bij AVROTROS op NPO 1.