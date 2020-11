'MARSOF: special forces van Nederland' nieuw bij Videoland

In 'MARSOF: special forces van Nederland' worden de eenheden van de Maritime Special Operations Forces gevolgd. Deze mariniers worden na een loodzware selectie opgeleid voor anti-terreuracties in Nederland en geheime operaties overal ter wereld.

Als alle opties hebben gefaald, zijn deze mannen het laatste redmiddel. Persoonlijke interviews en nooit eerder vertoonde beelden vertellen het verhaal van deze 'shadow warriors'. 'MARSOF: special forces van Nederland' is vanaf 2 november exclusief te zien bij Videoland.

MARSOF-operator over de opleiding: 'Je komt jezelf tegen, het is pittig en zwaar, maar aan de andere kant is het mooi om te zien hoe diep je kan gaan om een bepaald doel te bereiken. In ons vak is opgeven geen optie.'

De nieuwe Videoland-serie biedt in vijf afleveringen een uniek inkijkje in een wereld die tot nu toe verborgen bleef. Kalasjnikovs, bomvesten en groepen of eenlingen die sympathiseren met Al-Qaeda of IS; het zijn dreigingen waarvoor de MARSOF 24/7 inzetbaar is. Deze special forces zijn elke dag bereid om hun leven te geven voor de vrijheid van Nederland. Er worden bloedstollende acties en geheime operaties achter vijandelijke linies getoond. Zoals een riskante verkenningspatrouille in Afghanistan, om de Taliban te bestrijden. De eenheid verkeert in kritieke toestand wanneer de missie anders loopt dan gepland. Ze staan oog in oog met de vijand en worden voor een ultieme keuze gesteld: opgeven of doorgaan.

MARSOF-operator: 'Ergens realiseer je dan: holy fuck, we lopen hier gewoon in de achtertuin van de Taliban'.

Verder worden unieke beelden getoond, hoe de MARSOF in actie komt tegen Somalische piraten die schepen kapen en miljoenen dollars losgeld eisen. Ook wordt duidelijk wat de rol van de special forces was tijdens de arrestaties van een undercoveractie in Arnhem. Dankzij de inzet van onder andere de MARSOF ontsnapte Nederland aan een grote terroristische aanslag, mogelijk op de Gay Pride in Amsterdam, waarbij vele slachtoffers zouden zijn gevallen.

'MARSOF: special forces van Nederland' wordt geproduceerd door Vincent TV Producties en is vanaf 2 november exclusief te zien bij Videoland.