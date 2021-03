Mark Rutte en Sigrid Kaag bij 'Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer'

17 maart gaat Nederland naar de stembus en met nog precies één week tot de verkiezingen staat politiek Den Haag helemaal in campagnestand.

Uit de laatste peilingen lijkt demissionair minister-president Mark Rutte af te stevenen op een grote overwinning. Toch heeft Sigrid Kaag de strijd nog niet opgegeven. Zij hoopt nog altijd de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Volgens Kaag is het de hoogste tijd dat er een vrouw aan het roer komt te staan. Ook is het volgens Kaag gezond als een premier maximaal twee termijnen zou mogen regeren. Vanavond in 'Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer' zijn Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) te gast.

RTL Nieuws anchor Pepijn Crone peilde de stemming in het land en geeft duiding op het scherm. Ook bezoekt een verslaggever van RTL Nieuws een kiezer die een vraag heeft aan de politici. Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda volgt de politici weer op de voet tijdens deze campagne. En zoals iedere avond sluit een cabaretier de uitzending af met zijn of haar blik op de verkiezingen. Vanavond is dat Jan Jaap van der Wal.

'Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer'

Tot en met donderdag 18 maart komen Jinek en RTL Nieuws iedere werkdag met een gezamenlijke talkshow op het vaste tijdstip van Jinek tussen 22.00 en 23.25 uur. Alle belangrijke lijsttrekkers en politici komen langs. Samen met de politiek verslaggevers van RTL Nieuws - Floor Bremer, Marieke van de Zilver, Fons Lambie en Frits Wester- en de vaste politiek commentatoren van Jinek, bespreekt Eva Jinek alle ins en outs van de verkiezingen met haar gasten. RTL Nieuwspresentatoren Pepijn Crone en Antoin Peeters wisselen elkaar af als duiders van alle feiten en cijfers en bespreken de onderzoeken en peilingen die worden gehouden onder de Nederlandse kiezers. Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda volgt het laatste campagnenieuws. En RTL Nieuwsverslaggevers Sander Paulus en Robin van Hijfte gaan in het land in gesprek met de kijker. Naast alle feitelijke ontwikkelingen is er in de show ruimte voor persoonlijke gesprekken en analyses en wordt elke uitzending afgesloten met een vrolijke noot in de vorm van cabaret.

'Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer', woensdag 10 maart om 22.00 uur live bij RTL 4.