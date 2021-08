Marieke Samallo, Carlo Boszhard en Raven van Dorst vaste juryleden in 'Drag Race Holland 2'

Een nieuw seizoen en een nieuwe jury voor de Videoland Original 'Drag Race Holland'. Uiteraard zwaait Fred van Leer als presentator met de scepter, maar tijdens de gagging runwayshows neemt vast jurylid Marieke Samallo iedere week plaats aan zijn zijde om de drag queens te beoordelen op hun charisma, uniekheid, lef en talent.

Carlo Boszhard en Raven van Dorst zijn daarnaast ook meerdere keren te zien achter de jurydesk en wisselen elkaar af. Kijk vanaf vrijdag 6 augustus iedere week een nieuwe aflevering van het tweede seizoen van 'Drag Race Holland', exclusief bij Videoland.

Marieke Samallo (Zij / haar)

Zeg je Milkshake dan zeg je Marieke Samallo, als bedenker en directeur van Milkshake Festival en als creatief ondernemer en eigenaar van het creatief bureau D.O.L.HOUSE kent ze de drag scéne als geen ander. Veel queens hebben al een podium door haar gekregen. Marieke is iedere week te zien als vast jurylid naast Fred.

Carlo Boszhard (Hij / hem)

Presentator Carlo Boszhard is geen onbekende van 'Drag Race Holland'. Na gastjurylid te zijn geweest in het eerste seizoen en het presenteren en bedenken van het succesvolle RTL 4 programma 'Make Up Your Mind' waar bekende Nederlandse mannen het aandurfden om zich om te toveren tot drag queens, is Carlo nu een terugkerend jurylid in het tweede seizoen van Drag Race Holland. Samen met Raven van Dorst wisselt hij dit seizoen af.

Raven van Dorst (Die / Hen)

Ook artiest/presentator Raven van Dorst was al te zien in het eerste seizoen van 'Drag Race Holland'. En dat is zo goed bevallen, dat die terug is gevraagd om meerdere keren naast Fred en Marieke plaats te nemen achter de jurydesk.

Naast de vaste juryleden komen er ook divere gastjuryleden voorbij, denk bijvoorbeeld aan Elise Schaap, Soundos El Ahmadi, Buddy Vedder, Alex Klaassen, maar ook bij de verschillende opdrachten die de queens krijgen worden ze verrast door bekende gasten en artiesten.

Het tweede seizoen van 'Drag Race Holland', geproduceerd door Vincent TV Producties, start vrijdag 6 augustus en is iedere week bij Videoland te zien. Ook wordt het programma over de hele wereld uitgezonden via WOW Presents Plus (uitgezonderd Nederland).