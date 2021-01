Marieke Elsinga, John van den Heuvel en Mick van Wely in nieuw misdaadprogramma 'Crime Desk'

Foto: RTL 5 - © RTL 2020

Vanaf maandag 11 januari kan de echte crime-liefhebber zijn hart ophalen. Die zit vanaf dat moment front row bij de meest spraakmakende misdaadzaken van Nederland bij 'Crime Desk'.

In dit nieuwe RTL 5-programma krijgt de kijker iedere maandagavond live een spannende mix van het laatste en exclusieve misdaadnieuws te zien. Gebracht door deskundigen John van den Heuvel en Mick van Wely en met medewerking van onder anderen RTL-gezichten als Kees van der Spek, Thijs Zeeman en Ewout Genemans. De presentatie van het programma is in handen van Marieke Elsinga.

Het team van 'Crime Desk' besteedt door middel van reportages en confrontaties aandacht aan georganiseerde misdaad, liquidaties, corruptie, de mocro-maffia en polderpenoze, oplichtings- en stalkingszaken, cybercrime, zedenmisdrijven en cold cases. Rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman presenteert iedere maandag de rechtszaak van de week. Daarnaast is het team van 'Crime Desk' beschikbaar voor hulp aan kijkers die zelf slachtoffer werden van misdrijven en zich afgepoeierd voelen door de overheid. Naast het vaste team van deskundigen schuiven wekelijks experts uit de misdaadwereld aan als advocaten, aanklagers, rechters en rechercheurs. Tenslotte is er aandacht voor de verhalen van slachtoffers, nabestaanden en soms zelfs verdachten of veroordeelden.

Marieke Elsinga over haar nieuwe rol: 'Ik kijk er enorm naar uit 'Crime Desk' te presenteren. Samen met het team van deskundigen duik ik elke week in de meeste interessante misdaadzaken. Zij kennen alle, soms schokkende details en ik mag de kijker daar nieuwsgierig doorheen leiden. Ik ben dol op de dynamiek van een liveprogramma. We kunnen actueel zijn en tegelijk verdieping bieden met reportages waarbij je denkt 'ik wil het wel zien, maar ik zou er niet aan moeten denken dat het me overkomt'.'

Vaste deskundige John van den Heuvel is naast zijn werk als misdaadverslaggever van De Telegraaf als misdaaddeskundige verbonden aan 'RTL Boulevard' en maakt voor RTL programma's als 'Ontvoerd', 'Op de Vlucht', 'Vermoord in het Buitenland' en 'Dossier van den Heuvel'. ''Crime Desk' is echt een uniek misdaadprogramma, waarin de kijker door insiders volledig op de hoogte wordt gebracht van het laatste misdaadnieuws. We brengen achtergronden, maar zullen ook met harde primeurs komen', belooft Van den Heuvel.

Mick van Wely is misdaadverslaggever van De Telegraaf en vanaf deze maand aan RTL verbonden als presentator: 'Ik verheug me enorm het belangrijkste misdaadnieuws bij 'Crime Desk' te kunnen brengen, bespreken en toe te lichten. Er is zoveel aandacht voor misdaadnieuws, merk ik. Door alle kennis bij RTL op dat gebied te bundelen ontstaat een uniek programma, waar de kijker zeker voor thuis blijft. We komen met spraakmakende reportages, confrontaties en onthullingen.'

'Crime Desk' wordt geproduceerd door Act of crime, de productiemaatschappij van John van den Heuvel en is vanaf 11 januari acht weken lang elke maandag om 20.30 uur live te zien bij RTL 5.