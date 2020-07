Marco van Basten naar Ziggo Sport

Marco van Basten wordt een van de vaste gasten van het Ziggo Sport voetbalpraatprogramma 'Rondo'. Het programma, dat gedurende het voetbalseizoen iedere zondag om 19.50 uur op Ziggo Sport wordt uitgezonden, wordt gepresenteerd door Jack van Gelder.

Naast Van Basten zullen ook Ruud Gullit, Youri Mulder en Jan van Halst bij Van Gelder met enige regelmaat aanschuiven. Van Basten zal zondag 5 juli a.s voor het eerst in 'Rondo' te zien zijn.

Van Basten, drievoudig Europees voetballer van het Jaar en Wereldvoetballer van het Jaar in 1992, zal ook veelvuldig zijn opwachting maken als analist rond de wedstrijden uit de UEFA Champions League, de Engelse Premier League, de Spaanse La Liga en natuurlijk ook bij de belangrijkste wedstrijden uit de Serie A waarin hij samen met Ruud Gullit jarenlang uitkwam voor AC Milan. Met AC Milan werd hij driemaal landskampioen en won hij de UEFA Champions League en de Wereldbeker twee keer. Zowel Gullit als Van Basten speelden in 1988 een bepalende rol bij het behalen van de Europese titel met het Nederlands Elftal.

Ziggo Sport directeur Will Moerer is blij met de nieuwe samenwerking: ‘We hebben Van Basten leren kennen als iemand die zich zo optimaal mogelijk voorbereidt op de uitzendingen. Zijn analyses zijn van een grote toegevoegde waarde voor onze uitzendingen. Ik ben dan ook verheugd dat hij komend seizoen wekelijks in onze programma’s te zien is. De toch al sterke opstelling van Rondo met Gullit, Mulder en Van Halst krijgt met de komst van Van Basten een extra impuls.’

Van Basten zelf is ook blij met zijn overstap naar Ziggo Sport: ‘De Champions League, de Engelse, Spaanse en Italiaanse competitie, het programma 'Rondo' en ook nog golf en Formule 1; allemaal sport, waar ik blij van word.'