Marcel Hensema met humor en ontroering op zoek naar de zin van het leven

Marcel Hensema schittert in 'Alles in de Hens', een filmbewerking van de gelijknamige theatershow. Wanneer Hensema, - een bijna vijftiger - gaat wandelen om los te komen van zijn drukte, werk en gepieker van alledag, komt hij er achter dat je wel weg kunt lopen voor je problemen, maar niet voor jezelf.

Een warme, grappige en herkenbare theatrale one-man film over als je de weg even kwijt bent.

In de film gaat Hensema het gesprek aan met zichzelf en zoekt, met humor en ontroering, naar de zin van het leven. Hij zet de spotlight op hele normale, dagelijkse dingen en tilt het op uit de realiteit, wat voor de kijker zorgt voor grappige, herkenbare situaties.

Regie televisie: Dana Nechushtan

Over Marcel Hensema

Marcel Hensema is bij het grote publiek bekend van zijn hoofdrollen in tv-series als 'Hollands Hoop' en 'Penoza' en bioscoopfilms als 'De Marathon' en 'Knielen Op Een Bed Violen'. Theaterliefhebbers kennen hem van 'De Verleiders' en zijn drieluik 'Mijn Ede', 'Mijn Tweede' en 'Mijn Vrede'. Marcel is meerdere malen genomineerd voor vak -en publieksprijzen en heeft 2 gouden kalveren gewonnen.

Dit programma is onderdeel van NPO Cultuur waarmee de Nederlandse Publieke Omroep een alternatief podium biedt aan de cultuursector en artiesten die geraakt worden door de coronamaatregelen. De NPO heeft zenders en andere platforms opengesteld voor extra cultuuraanbod. De programma’s van NPO Cultuur zijn in de eerste helft van 2021 te zien via lineaire tv-zenders en radiozenders van de NPO, maar ook 24 uur per dag via het voor iedereen beschikbare themakanaal NPO 2 extra en on demand via de platforms NPO Luister en NPO Start. Meer informatie is te vinden op www.NPOCultuur.nl, waar geïnteresseerden zich aan kunnen melden voor de nieuwsbrief over het complete en actuele NPO Cultuur-aanbod.

'Alles in de Hens', vrijdag 9 april om 23.00 uur bij de NTR op NPO 3.