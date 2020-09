LuckyTV vanaf maandag vaste afsluiter van 'Jinek'

Foto: RTL 4 - © RTL 2019

Vanaf maandag 14 september wordt LuckyTV iedere dag de vaste afsluiter van 'Jinek'. Het geesteskind van Sander van de Pavert heeft na het het stoppen van 'De Wereld Draait Door' een nieuw onderkomen gevonden bij de late-night talkshow van Eva Jinek. LuckyTV is later dit jaar ook de vaste afsluiter van BEAU.

Donderdag is Sander van de Pavert te gast bij 'Jinek'.

Verder donderdagavond in 'Jinek':

- Steeds meer mensen raken zwaar in de schulden: topeconoom Barbara Baarsma luidt de noodklok, samen met Jantiene Berg. Zij had tot eind maart Hotel Stroom in Rotterdam, dat failliet ging

- Er verdwijnen rap hele populaties wilde dieren. Astronaut André Kuipers maakt zich grote zorgen

- Nando Liebregts heeft een hoofdrol te pakken in de nieuwe Kameleon-film. En dat is bijzonder, voor iemand met Down

'Jinek' is iedere werkdag om 22.00 uur te zien bij RTL 4.