Lucas De Man vertelt de bijzondere verhalen achter kunstwerken in 'Man en Kunst'

In het kader van de Nationale Museumweek gaat Lucas De Man ook dit jaar weer op zoek naar het bijzondere verhaal achter iconische kunstwerken in de vaste collectie van Nederlandse musea.

Maandag 20 april

In deze aflevering het verhaal achter het werk 'Tir (Shooting Altar)' van Niki de Saint Phalle (Stedelijk Museum Amsterdam). Naast vrolijke sculpturen van vrouwen maakte Saint Phalle ook bloederige werken, zoals deze installatie. Waarom was dat?

Woensdag 22 april

In deze aflevering staat het werk 'Verlamd kind lopend op handen en voeten (naar Muybridge)' van Francis Bacon (Kunstmuseum Den Haag) centraal. Na tal van schilderijen waarop hij mensen vervormde, schildert hij als uitzondering op de regel een kind met een échte handicap. Ook krijgt Lucas De Man in het depot van het SMAK in Gent een van de beroemdste en meest grimmige 'pausportretten' van de Ierse grootmeester te zien.

Donderdag 23 april

Deze uitzending draait om de werken van vader en zoon Willem van de Velde (Scheepvaartmuseum Amsterdam). Zij versloegen al schetsend vanuit een bootje de grote zeeslagen en werden zo de oorlogscorrespondenten van de 17e eeuw. Toen er hier een economische crisis uitbrak, vertrokken de heren doodleuk naar de vijand Engeland om daar aan het werk te gaan.

Vrijdag 24 april

Vanavond zien we het werk 'Zelfportret' van Joop Moesman (Centraal Museum Utrecht). Utrechter Joop Moesman is de enige officieel erkende Nederlandse surrealist. Hij leefde zijn seksuele fantasieën uit in zijn werk dat destijds op veel weerstand kwam te staan. Ook nu in tijden van MeToo blijkt het werk van Moesman controversieel.

Zaterdag 25 april

In deze laatste aflevering het verhaal achter het werk Zonnewijzer van de beeldhouwer Ossip Zadkine (kasteel Het Nijenhuis Zwolle). Met het beeld van een troostende moeder wilde de Russische kunstenaar troost bieden, net als zijn wereldberoemde beeld 'De Verwoeste Stad' in Rotterdam.

'Man en Kunst', vanaf 20 april om 22.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.