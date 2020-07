Lonneke van der Zee nieuwe Algemeen Directeur van BNNVARA

Lonneke van der Zee is benoemd tot Algemeen Directeur van BNNVARA. Ze vormt per 1 augustus samen met Directeur Content Gert-Jan Hox het collegiaal bestuur van de omroep.

Van der Zee is sinds 2010 werkzaam bij BNNVARA, eerst als bestuurssecretaris en sinds begin van dit jaar als waarnemend Algemeen Directeur.

Wanda van Kerkvoorden, voorzitter van de Raad van Toezicht: 'We zijn zeer verheugd met de benoeming van Lonneke van der Zee als Algemeen Directeur van BNNVARA. Lonneke zorgt voor stabiliteit en continuïteit en zal de omroep met haar doortastendheid en duidelijke visie leiden naar een uitdagende toekomst, waarin BNNVARA meer dan ooit nodig is.'

Lonneke van der Zee: 'BNNVARA is de omroep waar ik me al ruim 10 jaar heel erg thuis voel en ik vind het een grote eer om hier nu leiding aan te mogen geven. Ik kijk er naar uit om samen met al mijn zeer toegewijde en gedreven collega's Nederland met al ons aanbod te blijven raken en aan het denken te zetten. Het is mijn ambitie om met BNNVARA via alle mogelijke platforms een belangrijke bijdrage te leveren aan een sterke en veelzijdige publieke omroep.'