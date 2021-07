Loekie de Leeuw blijft op televisie

Het was bedoeld als een tijdelijke terugkeer, maar nu is besloten dat het populaire figuurtje Loekie de Leeuw ook na de sportzomer tussen de reclame bij de NPO te zien blijft. Dat weet het AD.

Loekie de Leeuw fleurt sinds het Eurovisie Songfestival weer de STER-reclame bij de NPO op met zijn gekke, korte avonturen. En ook de kreet Asjemenou! is weer helemaal terug. Normaal zou Loekie tot en met de sportzomer te zien blijven, maar de STER heeft nu beslist langer door te gaan met de oranje leeuw. Ik zie tweets voorbijkomen dat Loeki het leukste is van het hele EK. Dat geeft het sentiment goed weer', zegt een woordvoerder van de STER aan het AD.

Het is niet bekend of Loekie in élk reclameblok zal opduiken, maar momenteel wordt de catalogus uitgebreid met nieuwe filmpjes om nog een tijdje verder te kunnen.

Loekie de Leeuw fleurde de reclame bij de NPO eerder op tussen 1972 en 2004. Toen werd ermee gestopt omdat de filmpjes te duur werden. Maar nu blijkt Loekie dus aan een nieuwe toekomst te zijn begonnen.

Bron: ad.nl