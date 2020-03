Live: Heel Nederland Thuis in Beweging

Vanaf vrijdag 20 maart is Olga Commandeur personal trainer van thuiszittend Nederland. Op MAXVandaag.nl/heelnederlandthuisinbeweging publiceert zij een wekelijks trainingsschema voor iedereen die mee wil doen, aan de hand van archiefuitzendingen van 'Nederland in Beweging'.

Met voor elke dag nieuwe oefeningen, motivatie en tips om thuis te trainen.

Live-training

Op vrijdag 20 maart rond 18.15 uur, na 'Tijd voor MAX', verzorgt Olga Commandeur een live-training, als warming-up voor 'Heel Nederland Thuis in Beweging'. Iedereen kan thuis meedoen op Facebook.com/OmroepMAX. Mensen die willen aangeven dat ze meedoen, kunnen zich attenderen via de volgende Facebookpagina.

Nu door de (terechte) coronamaatregelen vooral veel ouderen thuiszitten, is sportief bewegen moeilijker geworden. Terwijl algemeen bekend is dat bewegen juist heel belangrijk is voor de gezondheid van lichaam en geest. Om heel Nederland thuis in beweging te krijgen werpt Olga Commandeur zich op als nationale personal trainer. Op verschillende platforms biedt zij dagelijkse oefeningen aan, op basis van uitzendingen van 'Nederland in Beweging', die samen een weekschema vormen.

Dagelijks op NPO Radio 5, MAX Vandaag en sociale media

Olga stelt haar nationale trainingsschema vanaf zaterdag 21 maart beschikbaar op MAXVandaag.nl/heelnederlandthuisinbeweging. Elke dag staat een ander thema centraal. Intensievere trainingen worden afgewisseld met minder intensieve trainingen. En elke doordeweekse ochtend, tussen 07.00 en 10.00 uur op NPO Radio 5, in Je dag is goed introduceert Olga de oefening van de dag bij Jeroen van Inkel. Ook zorgt ze voor de broodnodige motivatie op sociale media.

Extra uitzendingen op televisie

Naast de speciale Nederland Thuis in Beweging-trainingen, zijn er extra uitzendingen van 'Nederland in Beweging' in het schema gezet (onder voorbehoud van schemawijzigingen i.v.m. nieuws): vanaf maandag 23 maart tot maandag 6 april om 06.00, 10.15 en 13.25 uur op NPO 1.

Samenwerking met verzorgingshuizen

Vanaf maandag draait in de carrousel van tientallen verzorgings- en ziekenhuizen een speciale stoeleditie (onder leiding van Olga Commandeur, dit keer geassisteerd door MBVO-docente Diana de Gier) van 'Nederland in Beweging'. MAX werkt daarvoor samen met distributeur InCompanyMedia.

Nederland Thuis in Beweging

Nederland Thuis in Beweging: elke dag nieuwe trainingen op MAXVandaag.nl/heelnederlandthuisinbeweging

Nationale live-training met Olga Commandeur: vrijdag rond 18.15 uur op Facebook.com/OmroepMAX

Olga Commandeur in 'Tijd voor MAX', vrijdag vanaf 17.10 uur op NPO 1

Extra uitzendingen: vanaf maandag 23 tot maandag 6 april om 06.00, 10.15 en 13.25 uur op NPO 1.