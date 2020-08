Linda de Mol viert 20-jarig jubileum 'Postcode Loterij Miljoenenjacht' op SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2019

'Postcode Loterij Miljoenenjacht' bestaat dit jaar alweer twintig jaar en dat vraagt om een speciaal seizoen met een extra jubileumaflevering op zondag 4 oktober. Daarnaast is er een online Miljoenenjachtspel waarbij Postcode Loterij-deelnemers gratis kans kunnen maken op een gouden ticket voor een plek in de éxtra feestelijke zesde aflevering met een uitgebreid prijzenpakket.

Natuurlijk ontbreken presentatrice Linda de Mol en Postcode Loterij-ambassadeur Winston Gerschtanowitz dit jubileumjaar niet. 'Postcode Loterij Miljoenenjacht' is vanaf zondag 30 augustus wekelijks om 20.00 uur te zien bij SBS6.



De opzet van het programma blijft onveranderd: de deelnemers in de studio strijden in alle zes de afleveringen, in drie zenuwslopende rondes om die ene, felbegeerde plek in de finale. In de finale maakt de kandidaat met het beroemde kofferspel kans op een bedrag tot wel vijf miljoen euro. Postcode Loterij-deelnemers spelen thuis mee met hun eigen koffernummer en maken kans om hetzelfde bedrag te winnen als de finalist in de studio. Daarnaast mogen de buren die meespelen met de winnende postcode van de thuiswinnaar hetzelfde bedrag nog eens met elkaar verdelen. Uiteraard gaat Winston Gerschtanowitz weer elke zondagavond live op pad om een deelnemer van de Postcode Loterij thuis het gewonnen finalebedrag uit te reiken.



De najaarseditie van het programma is in verband met de RIVM-maatregelen rondom het coronavirus aangepast. In de studio zijn nog steeds tien wijken vertegenwoordigd, echter zitten er per vak geen 50, maar vijf deelnemers uit dezelfde wijkcode. Ook de befaamde 'Miljoenenjacht' koffermeisjes zijn in kleinere getalen aanwezig.



'Postcode Loterij Miljoenenjacht' vanaf zondag 30 augustus, wekelijks om 20.00 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.