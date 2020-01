Linda de Mol verandert levens met nieuwe quiz

Foto: © Talpa Network 2019

Linda de Mol komt met een gloednieuwe spelshow: 'Deze Quiz Is Voor Jou'. D zaterdagavondshow waarin vier bloedfanatieke BN'ers proberen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te verdienen en waarbij iedereen thuis kan meespelen.

Tot zo ver niets nieuws onder de zon… zou je denken. Maar, het mooie aan deze spelshow is dat al het verdiende geld naar één iemand uit het publiek gaat. Iemand in het bijzonder die dit geld heel hard nodig heeft en echt verdient. Deze persoon weet echter nog van niks! Die zit nietsvermoedend in het publiek voor een gezellig avondje uit. Speelt mee. Lacht mee. Heeft geen idee. Tot de grote verrassing aan het einde wanneer duidelijk wordt: Deze quiz is voor jou!

De hoofdpersoon waar het in 'Deze Quiz Is Voor Jou' allemaal om draait is door een dierbare aangemeld, omdat financiële steun meer dan welkom is. Het gaat om mensen die door veel pech en tegenslag in de problemen zijn geraakt en die het enorm gegund wordt. Onder het mom van een gezellig avondje uit zijn zij 'meegelokt' naar de studio. Ze hebben geen idee wat hen te wachten staat. De BN’ers en de kijkers zitten echter vanaf het begin van de show al in het complot en dat maakt het dubbel zo spannend en leuk om naar te kijken, want hoeveel geld spelen de BN’ers bij elkaar en hoe zal degene waarvoor ze spelen, straks reageren? Pas aan het einde van de quiz is het tijd voor de onthulling en maakt Linda op bijzondere wijze bekend aan die ene persoon: 'Deze quiz – en al het geld in de prijzenpot - is voor jou!'

Kijkers thuis kunnen gedurende het hele programma meespelen met de speciale app en maken op die manier ook kans op mooie geldprijzen. Deze app is vanaf nu te downloaden.

'Deze Quiz Is Voor Jou' is een avondje ouderwets quizzen voor iedereen… maar voor één iemand in het bijzonder.

'Deze Quiz Is Voor Jou', vanaf maandag 1 februari om 20.00 uur op SBS6.