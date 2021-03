Linda de Mol en Jildou van der Bijl stoppen als creatief directeur Net5

Linda de Mol en Jildou van der Bijl stoppen eind maart als creatief directeur van Net5. Beiden vinden de functietitel niet meer aansluiten bij de mate waarin zij bijdragen aan de totstandkoming van de Net5-programmering.

Ten gevolge van de coronacrisis groeide het aandeel Powered by LINDA. programma’s in de Net5-programmering niet zoals bij de start van de samenwerking was bedacht. Hierdoor kreeg de rol van creatief directeur ook niet de invulling die Linda en Jildou destijds voor ogen hadden.

Voor de toekomst is de koers dat een programma idee van Linda en Jildou niet alleen op Net5 maar ook op een andere zender geprogrammeerd kan worden. Op die manier blijft de samenwerking op het gebied van TV met Linda, Jildou en het merk LINDA. in stand. Binnen de samenwerking tussen Net5 en LINDA. zijn er op dit moment nog een aantal producties in ontwikkeling, waaronder een Nederlandse dramaserie.

Net5 en LINDA. blijven samen het grootste vrouwennetwerk in Nederland vormen en Net5 dé tv-zender waar vrouwen terecht kunnen voor hun favoriete buitenlandse topseries en -films, mooie specials en programma’s van Nederlandse bodem.