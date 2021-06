Liefde en verraad in spannend familiedrama KRO-NCRV's 'Swanenburg'

Foto: © KRO-NCRV 2021

In het twintigdelige familiedrama 'Swanenburg' draait het om de rijke familie Praal. De familie heeft weinig tegenwind gekend in het leven. Zoals in elke familie spelen de gebruikelijke ups-and-downs, maar dat staat hun onvoorwaardelijke liefde en loyaliteit voor elkaar nooit in de weg. Tot blijkt dat er een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie je verraadt?