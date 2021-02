Levensreddende acties van dertig influencers in 'Op de dierenambulance met...'

Foto: © Evangelische Omroep 2021

Dertig bekende influencers rijden in dit nieuwe EO-programma een dag mee met een vrijwilliger op de dierenambulance van de Dierenbescherming. Het is een ware rollercoaster met levensreddende acties vol spanning en emoties.

Onder andere Anne Appelo, Gio Latooy, Hugo Kennis, Nienke Plas, Rachel Rosier en Rutger Vink stropen hun mouwen op om de vrijwilligers een dag te helpen. Hoe is het om vrijwilliger op de dierenambulance te zijn? En kunnen de BN’ers zich groothouden of pinken ze soms een traantje weg?

Dit jaar is de dierenambulance van de Dierenbescherming zo’n 70.000 keer ingezet om zieke of gewonde dieren op te halen. Van een weggevlogen papegaai, een huis vol verwilderde katten tot aan dode dieren langs de weg; het komt allemaal voorbij. De influencers gaan een dag mee met een vrijwilliger naar een aantal meldingen die bij de dierenambulance binnenkomen. Ze leggen de meldingen uit, helpen de vrijwilligers het dier te verzorgen en laten vooral ook de liefde zien die de vrijwilligers voor hun werk hebben. Ook gaan ze zo nu en dan mee naar een dierenopvang waar gewonde dieren worden opgevangen. De BN’ers moeten flink aan de bak, want het werk op de dierenambulance is onvoorspelbaar en altijd spannend.

De helden van de dierenambulance

EO-presentator Anne Appelo vond het bijzonder om een dag met de dierenambulance op pad te zijn: 'Ik had voordat ik een dagje meereed echt geen idee hoe het werk van deze vrijwilligers zou zijn. Het helpen van dieren in nood is zo belangrijk en het heeft me ook echt geraakt. Zeker toen we een konijn moesten laten inslapen, het was zo zwak en hulpeloos. Als je ziet met hoeveel liefde deze helden hun werk doen, dan heb ik daar grote bewondering voor!'

Vrijwilliger Myrthe Luimstra vindt het vooral stoer dat ze op de ambulance werkt. 'Ik kom in aanraking met dieren waarmee andere mensen niet zo snel in aanraking komen. Het werken met een BN’er vond ik superleuk. De opnames met Juultje Tieleman blijven me waarschijnlijk voor altijd bij: ze ging er echt voor met het vangen van de grote kippen. Alsof ik gewoon met een vriendin op de ambulance zat.'

'Op de dierenambulance met...', vanaf maandag 8 februari elk werkdag om 18.15 uur bij de EO op NPO Zapp.