Lars Gierveld en Jochem van Pinxteren dagen cacao-industrie uit in Z Doc: 'Mede Mogelijk Gemaakt…'

Op dinsdag 21 april zendt RTL Z de Z Doc: 'Mede Mogelijk Gemaakt...' uit. Documentairemakers Lars Gierveld en Jochem van Pinxteren doen in opdracht van cacaogigant Nestlé onderzoek naar de vragen hoe het kan dat de inkomens van West-Afrikaanse boeren zo laag zijn én wat daaraan gedaan kan worden.

Wat begint als een mooi, sympathiek idee wordt een worsteling met een proces dat lastig onder de knie te krijgen is.

De documentaire biedt een unieke sneak peek in de keuken van de wereldwijde cacao-industrie. Lars en Jochem reizen af naar Ghana, waar de cacaoboeren nog steeds structureel te weinig verdienen. In de hoop het inkomen van de boeren te verhogen en zo ook de cacao-industrie te verduurzamen, zetten zij samen met de boeren een duurzame onderneming op. Er wordt een drankje gemaakt van het sap van de cacaovrucht, dat eerder werd weggegooid. Één probleem: de mannen weten helemaal niks van drankjes maken. Wat leren ze tijdens hun bijzondere, ietwat klungelige onderneming over de cacaohandel en lukt het uiteindelijk toch om meer te worden dan een sympathiek experiment?

Documentairemaker Lars Gierveld: 'Twee jaar geleden werden Jochem en ik door Nestlé gevraagd om onderzoek te doen naar de omstandigheden waarin hun cacaoboeren leven en wat daaraan gedaan kan worden. Hoewel we eerst sceptisch reageerden, zijn we nu dankbaar dat we door deze intensieve en misschien niet voor de hand liggende samenwerking onderzoek hebben kunnen doen naar anders ontoegankelijke onderdelen van de internationale cacao-industrie. De samenwerking was één groot experiment, evenals het maken van het drankje van cacaovruchtsap. Of dat experiment geslaagd is, is natuurlijk te zien in de documentaire!'

'Z Doc: Mede Mogelijk Gemaakt...' is geproduceerd door Riga TV en is op dinsdag 21 april om 21.30 uur te zien bij RTL Z.